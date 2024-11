Peter Klein und Yvonne Woelke nun doch ein Paar! "Ungeil, unmenschlich und scheiße!"

Kärnten (Österreich) - Die Rampensäue sind wieder los und haben Böcke auf 25.000 Euronen! Im " Forsthaus Rampensau Germany " wird die Nun-doch-Beziehung von Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (42) schnell zum Gesprächsthema. Aber auch an anderen Stellen geht's heiß her.

Schuhe aus und los geht's. Carina Nagel (r.) und ihre Verlobte Chika Ojiudo-Ambrose (beide 25) sind die Ersten. © Joyn

"Wir sind über die Zeit sehr eng zusammen gewachsen und haben halt gemerkt, dass es doch mehr ist als Freundschaft." Na Mensch, was 'ne Überraschung, die der kleine Peter da beim öffentlichkeitswirksamen Kärnten-Kuss auspackt. Die engen Vertrauten doch für mehr bestimmt? Wer hätte das gedacht!

Oh, aber Vorsicht! Könnte sein, dass man mit dieser Meinung in Yvonnes Halbwissen-Schublade gehört. Denn wer dachte, die ganze Story sei nur inszeniert und die beiden seien schon länger zusammen gewesen, habe "nur Halbwissen".

Aufpassen, die ersten Kommentare aus der Berghütte trudeln ein. "Was da mit Iris passiert ist, ist absolut ungeil, unmenschlich und scheiße", findet Luisa Krappmann (22).

Yvonne habe zudem "so ein falsches Gesicht. Wenn ich in ihr Gesicht guck, denke ich, du bist die falscheste Schlange, die ich auf der Welt je gesehen hab", so die "Temptation Island"-Verführerin.