Playboy-Model spricht Klartext: "Anständige Fußballer sind schwer zu finden"

"Es ist wahnsinnig schwer, eine WAG zu sein", klagte das Model in Hinsicht auf ihre damalige Beziehung. WAG steht dabei als Abkürzung für "Wives And Girlfriends" (Ehefrauen und Freundinnen).

"Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich musste mich damit auseinandersetzen, dass mich fremde Frauen ständig kontaktierten, um zu sagen: 'Oh, dein Mann schickt mir Nachrichten'."

Aufgeben will Stephanie, die es vor zwei Jahren sogar in den Playboy schaffte, jedoch nicht. Irgendwann, so ihre feste Überzeugung, wird sie endlich einen treuen Partner finden.