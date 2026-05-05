Playmate des Jahres 2026: Managerin Leonie wird zur sexy Ikone

München - Die Münchnerin Leonie Splitter (28) wurde zum "Playmate des Jahres 2026" gewählt.

Beim Covershooting darf Leonie Splitter (28) in die Rolle einer Playboy-Ikone schlüpfen. © Irene Schaur/ PLAYBOY Deutschland (2)

Wie das Magazin "Playboy" am Dienstag mitteilte, konnten Leser seit Dezember 2025 abstimmen und aus zwölf Playmates des vergangenen Jahres wählen.

Wiesn-Playmate Leonie (Miss Oktober 2025), bekam die meisten Stimmen. Sie wird am 7. Mai beim "Playmate des Jahres"-Award im Casino in Baden-Baden gekürt.

"Es ist eine Riesenehre. Ich finde es immer wieder verrückt, dass so viele Leute für mich abgestimmt haben", reagiert die 28-Jährige auf das Ergebnis. Sie freute sich sehr und dankte jedem, der an sie geglaubt hat.

"Urteilt nicht, ohne die Person und ihre Story zu kennen. Egal, ob es um eine Brust-OP, Tattoos oder um mentale Gesundheit geht", so die Botschaft der Siegerin.