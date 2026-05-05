Playmate des Jahres 2026: Managerin Leonie wird zur sexy Ikone
München - Die Münchnerin Leonie Splitter (28) wurde zum "Playmate des Jahres 2026" gewählt.
Wie das Magazin "Playboy" am Dienstag mitteilte, konnten Leser seit Dezember 2025 abstimmen und aus zwölf Playmates des vergangenen Jahres wählen.
Wiesn-Playmate Leonie (Miss Oktober 2025), bekam die meisten Stimmen. Sie wird am 7. Mai beim "Playmate des Jahres"-Award im Casino in Baden-Baden gekürt.
"Es ist eine Riesenehre. Ich finde es immer wieder verrückt, dass so viele Leute für mich abgestimmt haben", reagiert die 28-Jährige auf das Ergebnis. Sie freute sich sehr und dankte jedem, der an sie geglaubt hat.
"Urteilt nicht, ohne die Person und ihre Story zu kennen. Egal, ob es um eine Brust-OP, Tattoos oder um mentale Gesundheit geht", so die Botschaft der Siegerin.
Manche mögen's heiß: Playmate Leonie verwandelt sich in Marilyn Monroe
Die studierte Marketing-Managerin wird in der neuen Ausgabe mit einem besonderen Covershooting geehrt: Leonie durfte in die Rolle einer großen Playboy-Ikone schlüpfen: Marilyn Monroe! Die Hollywood-Legende hätte am 1. Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert.
"Mit Marilyn Monroe hat alles begonnen", erinnert sich der Chefredakteur des deutschen Playboys, Florian Boitin. Ihr berühmtes Aktfoto auf rotem Samt erschient 1953 im amerikanischen Magazin. "Die legendären Aktbilder in der Premierenausgabe des Playboy machten die Hollywood-Schauspielerin nicht nur endgültig zum Sexsymbol einer ganzen Generation, sondern auch zur Mutter aller Playmates", so Boitin.
Umso schöner sei es, dass Leonie es nun 70 Jahre später als Ehre und Auszeichnung begreift, in ihre Fußstapfen zu treten. Fotografin Irene Schaur setzte die 28-Jährige in einer Hommage an das glamouröse Vorbild in der Wiener Bar Eden in Szene.
Boitin überzeugt das Ergebnis: "Auch ich bin fasziniert von Leonies fröhlicher Ausstrahlung und ihrer Bodenständigkeit – ein waschechtes Münchner Kindl eben."
Weitere Motive mit dem "Playmate des Jahres" Leonie findest Du exklusiv auf www.playboy.de.
Titelfoto: Irene Schaur/ PLAYBOY Deutschland (2)