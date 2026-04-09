"Ich war mal Thomas Müller 1.0": WM-Sieger Littbarski über Clowns, Matthäus und Kaiser Franz

München - Der 1990er-Weltmeister Pierre Littbarski (65) steckt aktuell offenbar voller Tatendrang. In wenigen Tagen führt er ein Theaterstück auf, ist aktuell in der Kino -Doku "Ein Sommer in Italien - WM 1990" zu sehen, war bei Stefan Raab und hat sich Zeit für ein Playboy -Interview genommen. Darin sagt er: "Ich war mal Thomas Müller 1.0." Und genau das sei auch ein Problem.

Bewegt sich aktuell zwischen Bühnenprobe, Scheidung und Playboy-Interview: Ex-WM-Sieger Pierre Littbarski (65). © Playoff/Michael Loewa/Laif

Nicht, weil er den Kult-Bayern Müller nicht mögen würde. Der Vergleich basiert auf dem spitzbübischen Spaßvogel-Image, das beide haben.

"Ich habe immer versucht, die Tragödie mit einer Komödie zu überspielen. Und ich glaube, dass Humor dich gut durchs Leben trägt. Aber es gibt schon Sachen, die mich geärgert haben", so Pierre Littbarski in der deutschen Playboy-Ausgabe.

Genau das ist auch der Reizpunkt. Seine ganze Karriere über wurde er als Clown abgestempelt. Dabei sah er seinen Humor immer als wichtiges Talent.

"Ich war mal Thomas Müller 1.0. Der hat auch das Gespür, was man dem Team geben muss, um für gute Stimmung zu sorgen. Aber deshalb ist er für mich kein Clown. Und dieses Abstempeln hat mir lange Zeit wehgetan", erzählt er 65-Jährige.

Sein Ziel war nie, der Kasper zu sein. Er wollte die Stimmung im Team aufheitern. Das käme von Natur aus, aus ihm heraus. "Das kann man nicht lernen", so der einstige Offensivstar.

In seinem Privatleben wird er sich vermutlich auch seinen Humor weiter bewahren müssen. Denn in dieser Woche wurde bekannt, dass er sich nach über 30 Jahren Ehe scheiden lassen werde.