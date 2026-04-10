TV-Satiriker Oliver Kalkofe: "Fernsehen ist heute schlimmer als in meinen kühnsten Albträumen"

München - Er gehört zu den bekanntesten TV-Satirikern und Medienexperten Deutschlands: Oliver Kalkofe (60) ist seit Jahrzehnten tief im Sumpf der Sender unterwegs. Und er hat den Eindruck: Es wird immer schlimmer.

Satiriker und TV-Kritiker Oliver Kalkofe (60) geht mit den TV-Sendern und ihren Entscheidungsträgern seit Jahren hart ins Gericht. © Playboy/Maximilian König

Im Interview mit dem Playboy attestiert er der deutschen Unterhaltungslandschaft und den Akteuren darin eine alles andere als positive Entwicklung.

Angefangen mit dem sich ständig wiederholenden Mythos, dass man heute ja nichts mehr sagen dürfe. Was nicht selten zur Primetime lauthals gesagt wird.

"Das ist völliger Unsinn", sagt der 60-Jährige im aktuellen Interview des Männermagazins.

"Der Einfluss von Politik oder Kirche auf die Medien war in den 70er- und 80er-Jahren wesentlich stärker – und das ganz offen. Bestimmte Dinge durften tatsächlich nicht gesagt werden. Heute hat man eher Angst vor einem sogenannten Shitstorm oder vor Kritik."

Daher würden sich viele Institutionen und Medien vorsichtshalber im Voraus schon selbst beschränken.

Doch es gibt durchaus Bereiche, in denen es heute schlimmer sei als früher. Stichwort Reality-Formate. Hier sei das Fernsehen "noch wesentlich schlimmer, als ich es mir damals in meinen kühnsten Albträumen hätte vorstellen können", so der Kritiker.