"Goodbye Deutschland!"-Star Nicole Töpperwien im Playboy: So reagierte ihr Currywurst-Mann

München - Dieses Shooting hätte sie auch gemacht, wenn ihr Mann etwas dagegen gehabt hätte. Das gesteht " Goodbye Deutschland! "-Auswanderin Nicole Töpperwien (35) im Interview mit dem deutschen Playboy - für den sie der aktuelle Coverstar ist.

Kurz vor dem Abschied aus "Goodbye Deutschland!" zeigt sich Auswanderin Nicole Töpperwien (35) von ihrer wohl heißesten Seite im Playboy. © Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Mai 2026

Bereits als Teenager hatte sie von der Handtasche bis zur Unterwäsche alles, was den ikonischen "Bunny" hatte. Davon abgesehen fand sie die ästhetischen Fotos immer ansprechend, wie sie sagt.

"Aber ich hätte es auch gemacht, um zu zeigen, dass ich ein eigenständiger Mensch bin: Ich habe meinen eigenen Kopf und setze mich durch", sagt sie weiter in der aktuellen deutschen Ausgabe des Männermagazins.

Um einen berühmten Buchdeckel zu zitieren: keine Panik! Denn die blonde Schönheit erzählt, dass ihr Partner Chris - besser bekannt als der "Currywurst-Mann" (52) in dem Auswanderer-TV-Format - sofort Feuer und Flamme von der Anfrage gewesen sei.

Kurz bevor die beiden nach rund 14 Jahren in ihrer letzten Folge zu sehen sind, sorgt Coverstar Nicole noch einmal für jede Menge Aufmerksamkeit.

Beim Abschied aus der Sendung schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, wie sie zugibt.