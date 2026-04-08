"Goodbye Deutschland!"-Star Nicole Töpperwien im Playboy: So reagierte ihr Currywurst-Mann
München - Dieses Shooting hätte sie auch gemacht, wenn ihr Mann etwas dagegen gehabt hätte. Das gesteht "Goodbye Deutschland!"-Auswanderin Nicole Töpperwien (35) im Interview mit dem deutschen Playboy - für den sie der aktuelle Coverstar ist.
Bereits als Teenager hatte sie von der Handtasche bis zur Unterwäsche alles, was den ikonischen "Bunny" hatte. Davon abgesehen fand sie die ästhetischen Fotos immer ansprechend, wie sie sagt.
"Aber ich hätte es auch gemacht, um zu zeigen, dass ich ein eigenständiger Mensch bin: Ich habe meinen eigenen Kopf und setze mich durch", sagt sie weiter in der aktuellen deutschen Ausgabe des Männermagazins.
Um einen berühmten Buchdeckel zu zitieren: keine Panik! Denn die blonde Schönheit erzählt, dass ihr Partner Chris - besser bekannt als der "Currywurst-Mann" (52) in dem Auswanderer-TV-Format - sofort Feuer und Flamme von der Anfrage gewesen sei.
Kurz bevor die beiden nach rund 14 Jahren in ihrer letzten Folge zu sehen sind, sorgt Coverstar Nicole noch einmal für jede Menge Aufmerksamkeit.
Beim Abschied aus der Sendung schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, wie sie zugibt.
TV-Aus: Ein bisschen traurig, aber auch glücklich über die neue Privatsphäre
"Eigentlich war das etwas, das ich nie wirklich machen wollte. Die ersten Folgen, in denen ständig eine Kamera auf mich gerichtet war, waren richtig schlimm für mich", erzählt der Playboy-Star der Mai-Ausgabe.
"Aber ich habe mich daran gewöhnt, dieses immer gleiche TV-Team, das uns in L.A. begleitet hat, wurde wie eine kleine Familie, die dabei war, als wir geheiratet haben, als wir die Bäckerei aufgemacht haben und als ich schwanger wurde."
Und sie gesteht, nach all dieser Zeit durchaus ein bisschen traurig über den Abschied zu sein.
"Gleichzeitig freue ich mich, dass alles, was von jetzt an kommt, privat bleibt und dass ich mir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen muss, was ich in der Öffentlichkeit von mir zeige."
Apropos Zeigen: Weitere Motive gibt es exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/nicole-toepperwien-mai-2026.
Oder in der aktuellen Playboy-Ausgabe, die es ab Donnerstag (9. April) im Handel gibt. Unter anderem mit der immer noch sehr athletisch trainierten Ex-Chartstürmerin "Sporty Spice" Melanie C. (52) im Interview.
Titelfoto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Mai 2026