Polizei geht Vergewaltiger ins Netz: Hat der Mann (38) zwei weitere Taten verübt?

Hilden - Etwas mehr als zwei Monate nach einer versuchten Vergewaltigung in einem Waldstück hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt.

Möglicherweise steht der Mann in unmittelbarem Zusammenhang mit zwei weiteren Sexualdelikten vom 19. Oktober sowie dem 25. April des Vorjahres.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete umgehend Untersuchungshaft an.

Der Mann soll sich seinem Opfer (19) nahe der Bushaltestelle "Am Stadtwald" in den Weg gestellt, sie mit einem Messer bedroht und zu Boden gedrückt haben. In einem angrenzenden Waldstück soll er die Jugendliche schließlich vergewaltigt haben, teilte die Polizei mit.