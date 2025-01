Porno-Star verrät: Dieses Familienmitglied feiert ihre OnlyFans-Seite

London (Großbritannien) - Pornostar Bonnie Blue (25) ist nicht nur bei ihren Hunderttausenden Followern beliebt. Wie die Britin jetzt verriet, gibt es auch in ihrem engsten familiären Umfeld jemanden, der von ihrer schlüpfrigen Tätigkeit begeistert ist.

"Natürlich sitzt er nicht da und schaut sich die Videos an", rudert Bonnie sofort zurück.

Die Mutter der Porno-Blondine ist nicht das einzige Familienmitglied, das völlig hinter Bonnie und ihrer Sex-Arbeit steht. Während ihres Auftritts im "Dream On"-Podcast mit Lottie Moss erklärte die Erotikdarstellerin, dass ihr Stiefvater "es liebt", was sie auf OnlyFans treibt.

Doch Bonnies Mutter erklärte bereits vor einer Weile in einem Interview, dass sie den erotischen Job ihrer Tochter unterstützt und sich sogar für die 25-Jährige freut. Die einzige Bedingung der Britin wäre, dass Bonnie dabei glücklich ist.

In einem älteren Interview erklärt Bonnies Mutter, dass sie hinter der Sexarbeit ihrer Tochter steht - solange diese damit glücklich sei. © Screenshot/TikTok/TikTok/clipsforyou2430

Allerdings würde der Mann ihrer Mutter alle ihre TikToks und Beiträge auf den anderen sozialen Medien gucken. "Und er ist einfach stolz, wenn er sieht, wie glücklich ich bin, wie sehr ich die Familie unterstützen konnte." Bonnie konnte dank ihrer freizügigen Art nach eigenen Aussagen das Leben ihrer Liebsten verändern.

Die Unterstützung ihres Stiefvaters gehe sogar so weit, dass er die Welt glauben lassen würde, dass er mit ihr ins Bett gestiegen sei. So erzählt Bonnie im Podcast, dass sie Stempel anfertigen lassen hat, auf denen "Ich habe mit Bonnie Blue geschlafen" bzw. "Ich möchte mit Bonnie Blue schlafen" steht.

Als sie diese ausprobieren wollte, ließ sich der Partner ihrer Mutter am Arm damit bedrucken. Er scherzte daraufhin, dass er danach in eine Kneipe gehen müsse, um zu zeigen, dass er "mit seiner Tochter geschlafen hat", meint Bonnie lachend.

Zudem würde ihr Stiefvater laut The Tab ihre OnlyFans-Werbung immer dabeihaben und auch mal an seine Freunde verteilen. "Mein Vater hat meine Visitenkarte auf der Rückseite seiner Handyhülle", so die 25-Jährige stolz.

Ähnliches hätte auch ihre Mama schon für den Erfolg ihrer Tochter getan. "Meine Mutter ging am Tag vor Beginn des ersten Semesters herum, verteilte Flyer und Kondome an die Studenten und sagte: 'Geht und bumst meine Tochter.'"