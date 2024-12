Pornoseiten "auf einer Ebene mit Amazon, eBay, PayPal oder Netflix"

Berlin - Mit der Dokumentation "Let's Talk About Porn" schlägt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ungewöhnlich offenherzige, ja sogar stellenweise explizite Töne an, denn der Titel ist Programm.

Love gibt in der Doku überraschende Einblicke in ihr Leben. Sie ist ein Kind der Hauptstadt, hat ihr Fach-Abi und eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und sechs Jahre mit schwerbehinderten Kindern gearbeitet, bevor sie einen vollkommen anderen Lebens- und Berufsweg eingeschlagen hat.

"Pornoseiten spielen in der obersten Liga der meistbesuchten Websites der Welt. Die sind auf einer Ebene mit Seiten wie Amazon, eBay, PayPal oder Netflix", sagt Tech-Journalist Sebastian Meineck (32).

Die dreiteilige Reihe von Regisseurin Julia Krampe erzählt aus weiblicher Sicht und klärt ohne falsche Scham über die Pornowelt auf. Im Mittelpunkt steht die Berlinerin Jolee Love (35) - einer der aktuell erfolgreichsten deutschen Stars in einer Branche, die weiterhin boomt.

Jolee Love zeigt sich regelmäßig vor der Webcam und ist bei OnlyFans und BestFans aktiv. © rbb/Film Five/Susanne Erler

Mit der Webcam hat alles für sie angefangen, wie für viele andere Frauen, die heute in Eigenregie ihren Content in den eigenen vier Wänden produzieren. Und auch Covid-19 hatte seinen Anteil an dem Erfolg.

Dank der Corona-Pandemie seien OnlyFans und Co. förmlich explodiert und nehmen mittlerweile ein großes Marktsegment ein, erklärt die Erotik-Darstellerin. OF verzeichnete innerhalb von zwei Jahren eine Steigerung von 510 Prozent und die Umsätze sind 2022 auf 5,6 Milliarden US-Dollar geklettert.

User von Portalen wie OnlyFans oder BestFans wollen keine Hochglanzpornografie, "sondern das, was so realistisch wie möglich an das Private herankommt", erklärt Jolee den Reiz der Bezahlplattformen.

Die bieten auch den Darstellerinnen einigermaßen faire Bedingungen und beanspruchen "nur" 20 Prozent der Umsätze für sich, wohingegen Livecam-Portale teilweise 50 bis 75 Prozent der Einnahmen fordern.