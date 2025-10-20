Paukenschlag bei "Grill den Henssler": Juror verkündet sein Show-Aus

Magdeburg - Paukenschlag bei den " Grill den Henssler "! In der letzten Show des Sommer-Specials 2025 hat ein Juror seinen überraschenden Abschied verkündet.

Macht nach 103 Sendungen Schluss bei "Grill den Henssler": Juror Christian Rach (68). © RTL / Markus Hertrich

Nachdem bereits Reiner Calmund (76) im September seinen Abgang zelebrieren durfte und unter Tränen verabschiedet wurde, geht die nächste Juror-Ära in der Kochshow zu Ende. Denn auch Christian Rach (68) wird in Zukunft nicht mehr die Gerichte von Steffen Henssler (53) & Co. bewerten.

"Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus!", teilte "Juror Gnadenlos", wie der 68-Jährige gerne genannt wurde, mit.

Er danke vor allem dem Publikum, der Jury und allen Beteiligten vor und hinter der Kamera.

"Es war mir eine riesengroße Ehre, lieber Christian. Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how", zollte Moderatorin Laura Wontorra (36) dem Fernsehkoch Respekt.

Denn er sei immer eine Bereicherung für die Sendung gewesen, weshalb er sehr fehlen werde.