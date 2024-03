Sarah Engels mit freizügiger Bikini-Show in Mexiko, Fans völlig aus dem Häuschen!

Mexiko - Sarah Engels (31) lässt derzeit in Mexiko die Seele baumeln. Auf ihren jüngsten Schnappschüssen setzt sich die Sängerin im knallroten Bikini in Szene. Eine Reaktion von ihren Fans lässt nicht lange auf sich warten!

Sarah Engels (31) verbringt die Osterferien mit ihrer kleinen Patchwork-Familie in Mexiko. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Ferienzeit gleich Reisezeit: Dieses Credo lebt die "DSDS"-Zweite von 2011 in vollen Zügen. Kaum hatte die Schulglocke ihren Sohn Alessio (8) in die freien Osterwochen entlassen, saß die Patchwork-Familie auch schon wieder auf gepackten Koffern.



Diesmal hob der Flieger mit Familie Engels/Lombardi an Bord in Richtung Mexiko ab. In ihren Instagram-Fragerunden wird die 31-jährige Sängerin nimmer müde zu betonen, wie wichtig es ihr ist, ihren Kindern die Welt zu zeigen.

Inzwischen hat Sarah auch die ersten Eindrücke aus dem Azteken-Land mit ihren rund 1,8 Millionen Followern geteilt. Erste Station: ein Bad im glasklaren und mutmaßlich auch sehr kalten Wasser der Cenoten.

Auf dem Weg zu den atemberaubenden Naturpools streifte die Zweifach-Mama mit nicht mehr als einem knallroten und vor allem sehr knapp geschnittenen Bikini bekleidet durch den Urwald.

Nach einem kurzen Posing für Göttergatte und "Kamerakind" Julian stürzte sich die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin schließlich mit einem missglückten Kopfsprung in die Natur-Badewanne.