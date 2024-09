Schmutzig und schäbig! Sex-Verträge sollen spanische Fußballer bei Vergewaltigungen absichern

Im spanischen Fußball geht es auch abseits des Platzes heiß her. (Symbolbild) © GABRIEL BOUYS/AFP

Dieses Papier hat so richtig Dreck am Stecken! Seit wenigen Tagen kursiert im Netz ein Muster-Sex-Vertrag für Fußballer der La Liga in Spanien.

Veröffentlicht hat dies kein Geringerer als Miguel Angel Galan, Leiter der Akademie zur Ausbildung spanischer Fußball-Trainer, auf X. Demnach habe er das Papier von einem ehemaligen La-Liga-Profi zugespielt bekommen.

Doch um was handelt es sich bei dem dreiseitigen Vertrag? Im Wesentlichen stellt es eine Absicherung für Sex-geile Fußball-Stars dar.

Wahrscheinlicher Auslöser: Zuletzt wurden immer wieder öffentlich Profis mit Vorwürfen der Vergewaltigung oder des sexuellen Missbrauchs konfrontiert.

Deswegen sollen mittels Vertrag vorab diverse Dinge geregelt werden. Dazu zählen neben den Personaldaten unter anderem der Zeitraum, wann der Geschlechtsverkehr geplant sei. Außerdem wird neben den sexuellen Praktiken und auch die Verhütungsmethode festgehalten.

Klingt ziemlich umständlich, doch es wird noch abenteuerlicher und richtig schmutzig!