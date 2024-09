Mutter lässt sich nach Stillzeit Brüste vergrößern: Danach ist sie total entsetzt

Die Probleme seien direkt nach der Operation aufgetreten. "Ich war vier Tage lang so, so schläfrig – immer wieder bewusstlos und konnte kaum etwas tun", sagte das Erotik-Model .

In einem Exklusiv-Interview mit dem Daily Star sagte die Sexarbeiterin diese Woche, sie sei völlig entsetzt über ihre Erfahrungen nach dem Eingriff. "Ich hatte bis jetzt noch nie eine Schönheitsoperation. Meine Brüste waren das erste und einzige Mal", erklärte sie dem britischen Boulevardmagazin.

Micki Daniels auf einem Insta-Selfie. © Instagram/Screenshot/themickidaniels

"Mein Brustmuskel stieß das Implantat beim zweiten Mal ab, und deshalb zeigte meine Brustwarze nach oben zur Decke und nicht direkt nach vorne", erklärte die Australierin. Sechs Monate sei sie nach den Eingriffen arbeitsunfähig gewesen.

Insgesamt habe sie 18 Monate lang nach einem Arzt gesucht, der einen Teil der Probleme behoben habe.

So wie früher sehen Daniels' Brüste aber derzeit nicht aus. Nicht alle Narben konnten "wegoperiert" werden. Dennoch blickt die junge Frau inzwischen wieder positiv in die Zukunft.

"Die Arbeit läuft jetzt großartig. Alle meine Stammkunden sind wiedergekommen, und ein paar nette neue Kunden, denen die Ästhetik meiner Brüste im Moment nichts ausmacht. Sie halten wahnsinnig viel von mir, also bin ich sehr, sehr glücklich, so einen tollen Kundenstamm zu haben", so Daniels.



Ganz vorbei ist es für sie übrigens doch noch nicht mit den Schönheits-OPs. Denn Daniels will noch ihre linke Brust korrigieren lassen. Erst dann wäre sie "absolut perfekt".