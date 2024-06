11.06.2024 07:16 823 Seine Exen sind Besties: "Die haben ihn wie Exorzisten auseinandergenommen!"

In der neuen Folge "Ex on the Beach" bekommt Neuzugang Christian sein Fett weg - und das gleich doppelt.

Von Anna Gumbert

Mexiko - "Ex on the Beach"-Neuzugang Christian (22) wirkt auf den ersten Blick wie Schwiegermamas Liebling. Als seine beiden Ex-Freundinnen auftauchen, bekommt man allerdings ein ganz anderes Bild von dem Würzburger. Währenddessen kommt es in der Villa zu Eifersuchtsdramen der besonderen Art. Kurz vor dem verhängnisvollen Date wurde noch gespankt ... © Screenshot: RTL+ Gerade hat Christian noch wild und heimlich mit "Love Island"-Sternchen Jeanine (27) herumgezüngelt, schon wird er zusammen mit Hollywood-Star Markus (32) an den Strand geschickt. Ähnlich wie bei Frauenschwarm Ryan wird er dort gleich mit zwei Ex-Freundinnen konfrontiert - besonders pikant an der Sache ist, dass seine beiden Exen Aliababi (26) und Alina (23) mittlerweile beste Freundinnen sind. "Er hat mich mit Alina betrogen. Jetzt will ich ihm das Leben zur Hölle machen", kündigt Aliababi an. Und tatsächlich kommt Christian gar nicht zum Sprechen, weil er von seinen beiden Ex-Liebschaften niedergemacht wird. Später geht es für das infernale Trio natürlich noch auf ein gemeinsames Date. "Ich schwöre euch, das war krank. So, die haben ihn wie Exorzisten auseinandergenommen, ich hab selber fast geweint", berichtet Markus später den Zurückgebliebenen in der Villa. ... und geknutscht. © Screenshot: RTL+ Im Anblick seiner BEIDEN Exen vergeht Christian (22) so langsam das Lachen. © Screenshot: RTL+ Aliababi (26, l.) und Alina (23) wollen Christian so richtig fertigmachen. © Screenshot: RTL+ Bei einer Aussprache kann sich Christian nicht wirklich aussprechen. © Screenshot: RTL+ Oh nein - Sharon hat sich falsche Hoffnungen gemacht. © Screenshot: RTL+ Neuer Flirt sorgt für dicke Tränen Josua (27) muss Sharon trösten - sein Mitleid hält sich allerdings in Grenzen. © Screenshot: RTL+ Auch ohne neuen Ex-Terror sind indes in der Villa dunkle Wolken aufgezogen: Nachdem Alessa (27) von ihrem biestigen Date mit Fabi (26) zurückgekehrt ist, sorgt sie bei Gefühlschaos bei Tattoo-Fan Josua (27). Das bleibt natürlich nicht verborgen vor seiner Ex Sharon (25), die er nur wenige Stunden zuvor vor dem Exit bewahrt hat - schließlich gäbe es zwischen den beiden noch ein paar Dinge zu klären. "Alessa ist voll sein Typ und das ist scheiße für mich. Er hat mir das Gefühl gegeben, als ob er sich noch was mit mir vorstellen könnte, aber kaum sind andere Mädels drin, bin ich wieder abgeschrieben. Ich hab ihm schon damals nicht gereicht, warum sollte es jetzt anders sein?", weint die 25-Jährige. Alessa und Josua lassen sich allerdings von ein paar Krokodilstränen nicht vom Flirten abhalten. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Ryan wird von drei Verflossenen gleichzeitig überrascht - "Das f*ckt mich gerade" "Er sieht gut aus. Ich hab gemerkt, dass er bemüht war und da ist so eine Anziehung", lauert Alessa bereits auf ihr nächstes Opfer. Und Josua versucht den Gang auf Eierschalen. "Ich kann die Attitude von Sharon schon nachvollziehen mit dem Kontrollieren und Gucken. Ich glaube, dass sie noch sehr verliebt ist. und es passt ihr nicht, dass ich andere Frauen attraktiv finde", reflektiert der Muskelmann. Gleich zwei Liebes-Dreiecke, die automatisch zu Drama führen werden - wie, das kannst Du ab sofort im Stream auf RTL+ sehen.

