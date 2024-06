Fabis Liebesdreier sorgt bei "Ex on the Beach" für Stress: "Verarschst Du Frauen immer noch?"

Bei "Ex on the Beach" muss sich Fabi seiner Liebesvergangenheit stellen, als gleich zwei Ex-Freundinnen von ihm an den Strand gespült werden.

Von Sarah Popp

Mexiko - In der fünften Folge von "Ex on the Beach" muss Josua (27) eine folgenschwere Entscheidung treffen - wirft er Ex Sharon (25) aus der Villa oder seine neue Flamme Sina (26)?

Cris (28, links) ist erstaunt, dass sich Fabi (26, 2.v.l.) und Jeanine (27, rechts) noch so gut verstehen. © Screenshot: RTL+ Tatsächlich fackelt der Sonnyboy nicht lange und schickt die 26-Jährige zugunsten seiner Ex nach Hause. Ebenso dramatisch wird das große Wiedersehen von Fabi (26) und einer seiner Ex-Freundinnen. Gespannt nimmt er mit Chris (22) und Cris (28) auf den Liegestühlen am Strand Platz und wartet auf die Dinge, die da kommen. "Ich hab oben viele Probleme und jetzt noch ein Problem wäre scheiße", jammert Cris und hofft, dass sich seine Dreiecksbeziehung mit Elli (26) und Steffi (28) nicht um noch eine Frau erweitert. "Na, du Ar*******?", kommt dann jedoch Jeanine (27) auf die drei zugelaufen und Fabi fällt das Lachen aus dem Gesicht. Doch plötzlich wirft sich die 27-Jährige in seine Arme und lacht über ihren Scherz. "Kurzen Schock gehabt am Anfang, aber ich freu' mich sehr, dass sie da ist", erklärt Fabi glücklich und lässt seine Hand direkt mal auf ihrem Po wandern. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Fremdgeher Cris fährt zweigleisig - "Elli hat berechtigterweise Schiss" "Bei uns da war ja immer irgendwas, so ein Funke", freut sich der 26-Jährige und darf mit Jeanine direkt auf ein Date.

Sharon (25, links) und Sina (26, rechts) stehen auf der Abschussliste. © Screenshot: RTL+

Josua (27) ist geschockt, dass er eine seiner beiden Flammen nach Hause schicken soll. © Screenshot: RTL+

Alessa (27, links) ruiniert das Date von Jeanine und Fabi. © Screenshot: RTL+ "Was ist jetzt, wenn Alessa reinkommen würde?", will Fabi als Erstes wissen und spielt auf ihre gemeinsame "Love Island"-Dreiecksbeziehung an. Da machte der 26-Jährige nämlich beiden Frauen schöne Augen, doch verließ die Show am Ende mit Alessa. "Wenn du wieder so dumm bist, auf sie einzulassen (...) dann ist hier komplett Endstation", warnt Jeanine ihren Ex. Während sich die beiden begeistert gegenseitig mit Heilerde einreiben, kommt natürlich keine andere als Alessa (27) anmarschiert. "Na Fabi, verarschst du Frauen immer noch so, wie du mich verarscht hast?", wirft sie Fabi nicht nur wütende Worte, sondern direkt eine Ladung Schlamm ins Gesicht. Eskalation vorprogrammiert. "Das ist halt Reality-TV", kommentiert Jeanine trocken, während sich Alessa und Fabi gegenseitig ihre Bodycounts vorwerfen und wer seit der Trennung mit wem geschlafen hat. Ryan (21) stand bei Alessa wohl ganz hoch im Kurs, aber der ist ja leider schon wieder auf dem Heimweg. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Ryan wird von drei Verflossenen gleichzeitig überrascht - "Das f*ckt mich gerade" "Du kannst in die Villa gehen, worauf wartest du?", kommandiert die 27-Jährige ihre Konkurrentin mit Erfolg herum. "Zieh dich warm an, ich hab Fabi schon einmal gehabt, ich werd' ihn wiederbekommen", schiebt Alessa direkt noch eine Kampfansage hinterher.

Jeanine und Fabi kommen sich beim Date sehr nahe. © Screenshot: RTL+

Während es sich Fabi und Jeanine gutgehen lassen, kommt die wütende Alessa herbeigeeilt. © Screenshot: RTL+