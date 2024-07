Sektenähnliche Zustände und Vergewaltigungen? Nach Vorwürfen gegen Anni the Duck äußert sich Mowky

Deutschland - Knapp zwei Monate nach den ersten Vorwürfen gegen Anni the Duck (26) hat Influencerin Mowky nun das lang erwartete Statement-Video hochgeladen.

Auch an Schizophrenie leide Mowky nicht, sie habe auch nie starke Medikamente genommen, sagt sie.

Anissa, wie Anni mit bürgerlichem Namen heißt, habe die Lügen in ihrem Freundeskreis verbreitet, nur leider sei es nicht privat geblieben, Mowky habe dadurch auch berufliche Probleme bekommen, auf die sie nicht weiter eingeht. Außerdem habe die 26-Jährige die Vorwürfe nie richtig gestellt, was ihr bis heute schade.

In dem 71-minütigen Video betont Mowky, dass sie das Video nur für ihren eigenen Frieden mache, sie wolle nicht mehr mit der ganzen Sache belästigt werden.

Influencerin Mowky hat seit den Vorwürfen Berührungsängste. © Screenshot/YouTube/Mowky Throwaway

Mowky stellt klar, dass die Behauptungen, sie habe drei Männer vergewaltigt, falsch sind. Während sie darüber spricht, blendet sie immer wieder Screenshots ein, die Gespräche zwischen den vermeintlichen Opfern und ihr zeigen.

Dabei wird deutlich, dass auch diese der gleichen Meinung sind, Namen werden nicht genannt.

Nachdem Anni mit den Männern gesprochen hatte, sah sie angebliche Anzeichen dafür, dass Mowky sexuelle Übergriffe an ihnen begangen haben muss und erzählt dies anderen Bekannten. Daraufhin wandten sich Freunde und Arbeitskollegen von Mowky ab.

Lange wusste sie nicht, was dort über sie im Umlauf war, auch die drei genannten "Opfer" wussten nichts davon, geschweige denn, haben sie nie irgendwelche Vorwürfe in diese Richtung erhoben.

Besonders traurig macht Mowky, dass all diese Gerüchte im Januar 2023 in die Welt gesetzt wurden, als die beiden noch beste Freunde waren. Mowky deutet auch an, dass mehr zwischen den beiden war.

Die Streamerin hat seit den Behauptungen Berührungsängste, weil sie denkt, egal was sie macht, alles wäre eine Grenzüberschreitung.