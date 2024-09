Sex-Expertin Paula Lambert: "Mein Partner ist überhaupt nicht mein Typ!"

Leipzig - Als Expertin für alles, was zwischen Menschen passiert - auch untenrum - hat sich Paula Lambert (50) einen Namen gemacht. Jetzt war sie im MDR-Riverboat zu Gast - und hatte eine Liebesbekundung dabei.

Paula Lambert (50) plauderte am Freitag im MDR-Riverboat. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Riverboat ist die einzige Talkshow, in der ich mich immer wohlfühle - weil ihr mir das Gefühl gebt, interessiert am Thema seid", überraschte die 50-Jährige, bevor sie auf die erste Frage von Moderatorin Kim Fisher (55) einging.

Denn: "Viele haben ja mit Sex ein richtiges Problem." Die Moderatoren anderer Talkshows würden das intime Thema nicht so mögen oder hätten Beklemmungen.

Dazu gehört auch Julia Neigel (58). Die Silly-Gastsängerin sei jedoch nicht gehemmt. "Es gibt eine Privat- und Intimsphäre und in einer Talkshow über Privates und Intimes zu reden - da hat jeder seine subjektive Grenze. Das zu werten finde ich schwierig." Sie halte ihr Privatleben lieber unter Verschluss.

Dann aber durfte Lambert ran. Sie sprach davon, dass man nach vielen gemeinsamen Beziehungsjahren "dolle dran arbeiten" müsse, "dass das Spannungsfeld bestehen bleibt".

Eine typische Bruchstelle in einer Partnerschaft seien zum Beispiel die Wechseljahre der Frau. "Die fällt häufig mit dem Auszug der Kinder zusammen. Viele Paare merken dann: Wenn wir keine gemeinsame Aufgabe mehr haben, haben wir uns nicht so richtig was zu sagen."

Aber auch Affären führen nicht selten zum Ende einer Beziehung. Obwohl dies aufgrund eines Seitensprungs nicht nötig sein müsse. "Aber zumindest ist es ein Punkt, an dem man sich ernsthaft miteinander unterhalten sollte", so Lambert.