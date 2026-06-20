20.06.2026 15:33 Sex im öffentlichen Verkehr? Ja, vor allem im ICE!

Nicht jeder oder jede, der oder die während einer Reise auf sexuelle Gedanken kommt, unterdrückt diese.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Nicht jeder oder jede, der oder die während einer Reise auf sexuelle Gedanken kommt, unterdrückt diese. Eine Umfrage - passend zum "Tag der Verkehrssicherheit" - zeigt, dass Verkehr im Verkehr alles andere als selten vorkommt.

Sex in öffentlichen Verkehrsmitteln ist kein allzu großes Tabuthema. © PR/JOYclub Fast die Hälfte der an einer Umfrage der sexpositiven Online-Community JOYclub teilgenommenen Männer würde gern Intimitäten im öffentlichen Verkehr austauschen. Dagegen stehen fast 60 Prozent an Frauen, die dies kategorisch ablehnen, und nur 35 Prozent Männer, die sich das nicht vorstellen können oder wollen. Die Vorstellung in die Realität umgesetzt haben bereits 17,8 Prozent der 6608 Befragten. Die Hälfte der im öffentlichen Verkehr sexuell aktiv gewordenen Personen habe es im ICE oder IC getan. Bus (27,7 Prozent) sowie Regional- und S-Bahn (27,7) folgen gleichauf dahinter. Deutlich seltener heiß hergeht es demnach in der Straßenbahn (8,1) oder U-Bahn (7,8). Erotik Diese drei Dinge solltet Ihr vor dem Sex unbedingt lassen Überraschend: Im legendären Mile High Club, also diejenigen, die es schon mal im Flugzeug getrieben haben, schlagen mit fast 22 Prozent überraschend hoch zu Buche.

Das Risiko gibt vielen Befragten einen Extrakick