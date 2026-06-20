Sex im öffentlichen Verkehr? Ja, vor allem im ICE!

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Nicht jeder oder jede, der oder die während einer Reise auf sexuelle Gedanken kommt, unterdrückt diese.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Nicht jeder oder jede, der oder die während einer Reise auf sexuelle Gedanken kommt, unterdrückt diese. Eine Umfrage - passend zum "Tag der Verkehrssicherheit" - zeigt, dass Verkehr im Verkehr alles andere als selten vorkommt.

Sex in öffentlichen Verkehrsmitteln ist kein allzu großes Tabuthema.
Sex in öffentlichen Verkehrsmitteln ist kein allzu großes Tabuthema.  © PR/JOYclub

Fast die Hälfte der an einer Umfrage der sexpositiven Online-Community JOYclub teilgenommenen Männer würde gern Intimitäten im öffentlichen Verkehr austauschen. Dagegen stehen fast 60 Prozent an Frauen, die dies kategorisch ablehnen, und nur 35 Prozent Männer, die sich das nicht vorstellen können oder wollen.

Die Vorstellung in die Realität umgesetzt haben bereits 17,8 Prozent der 6608 Befragten. Die Hälfte der im öffentlichen Verkehr sexuell aktiv gewordenen Personen habe es im ICE oder IC getan.

Bus (27,7 Prozent) sowie Regional- und S-Bahn (27,7) folgen gleichauf dahinter. Deutlich seltener heiß hergeht es demnach in der Straßenbahn (8,1) oder U-Bahn (7,8).

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Überraschend: Im legendären Mile High Club, also diejenigen, die es schon mal im Flugzeug getrieben haben, schlagen mit fast 22 Prozent überraschend hoch zu Buche.

Das Risiko gibt vielen Befragten einen Extrakick

Besonders der Fernverkehr "erfreut" sich sexuellen Erlebnissen.
Besonders der Fernverkehr "erfreut" sich sexuellen Erlebnissen.  © Julian Stratenschulte/dpa

So interessant der Verkehr im Verkehr für einige auch sein mag: Man sollte und darf dabei keine Unbeteiligten stören. "Wer im öffentlichen Verkehr Sex hat, kann sich damit schnell in den Bereich einer Straftat bewegen", weiß Judith Langer von JOYclub.

Gleichzeitig geben 75 Prozent der befragten Männer und immerhin 68 Prozent der Frauen die Möglichkeit des Erwischtwerdens einen Extrakick, so die Sexologin und Kommunikationsmanagerin.

62 Prozent der Frauen und immerhin 52 Prozent der Männer würden aber laut Umfrage darauf achten, niemanden zu stören.

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Langer: "Wer das Abenteuer der Liebesfahrt im öffentlichen Verkehr sucht, sollte das Wohl der Mitreisenden dem Risiko-Lust-Faktor zum Trotz höher priorisieren – und die Regeln für sicheren Verkehr beherzigen."

An der JOYclub-Umfrage nahmen im Juli 2025 nach eigenen Angaben 2888 Frauen, 3594 Männer und 75 nicht-binäre Personen in einem Altersschnitt von 46 teil.

Titelfoto: Bildmontage: PR/JOYclub ; Julian Stratenschulte/dpa

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