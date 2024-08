Sex-Kult enttarnt? Schamane festgenommen

Moreno Valley - In Kalifornien hat die Polizei einen selbsternannten Schamanen festgenommen. Der 59-jährige Anführer einer esoterischen Gemeinschaft soll in mindestens acht Fällen Frauen zum Sex genötigt und auch vergewaltigt haben. Auch an Minderjährigen soll sich der Sex-Schamane vergangen haben.