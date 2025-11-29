Donne(r)-Auftritt im Berliner Dom: Ben Beckers Predigt macht Gottes Haus voll

Berlin - Wenn Ben Beckers (60) markante und donnernde Stimme ertönt, füllt sich jeder Saal. Für einen Zusatztermin setzte er seine gefeierte szenische Lesung im Berliner Dom fort - und das "Todesduell" fand Gehör.

Schauspieler Ben Becker (60) nimmt sich im "Todesduell" wieder eines biblischen Stoffes an. John Donne gilt heute als der berühmteste englische Lyriker nach Shakespeare. © FacelandCom

Schon bei Premiere war die Kathedrale ausverkauft, auch beim Zusatztermin am 28. November blieb kaum einer der rund 1400 Sitzplätze frei.

Die Produktion in Zusammenarbeit mit Beckers Tochter Lilith Maria Dörte (25) basiert auf den letzten öffentlich gesprochenen Worten des sprachgewaltigen englischen Dichters John Donne (1572-1631), die als vielleicht berühmteste Predigt der Welt gilt und sich mit dem Leben und Sterben auseinandersetzt.

Die Predigt des christlichen Mystikers und Zeitgenossen Shakespeares ergänzt Becker im Finale um die "Große Elegie an John Donne" aus der Feder des russischen Lyrikers und Literaturnobelpreisträger Joseph Brodsky (1940-1996).

Klingt nach schwerer Kost. Ist es auch. Es sind existentiellen Fragen, die in diesen turbulenten Zeiten nichts an ihrer Zeitlosigkeit eingebüßt haben. Ganz im Gegenteil. Die Welt liegt vielerorts in Trümmern. Immer noch geht es um Leben und Tod, um die Auseinandersetzung mit Verlusten und Vergänglichkeit.

Kaputt war vieles, kaputt ist vieles. Sie seien, sagten zwei ältere Besucherinnen beim Betreten, schon im Berliner Dom gewesen, da war der noch eine zerbombte Ruine. Mit einer ähnlichen Wucht schlägt Becker ein.