Sexueller Übergriff im Berliner KitKat-Club: Paar beim Liebesspiel bedrängt

Berlin - Widerlicher Vorfall im berühmt-berüchtigten KitKat-Club in Berlin -Mitte! Dort ist eine 24-jährige Frau am vergangenen Sonntag sexuell belästigt worden.

Nach dem Vorfall im KitKat ermittelt das LKA. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Demnach seien am Morgen des 23. März 2025 gegen 7.25 Uhr Einsatzkräfte zu dem Club in der Brückenstraße alarmiert worden, teilte Anja Dierschke, Pressesprecherin der Berliner Polizei, auf TAG24-Anfrage am Dienstagnachmittag mit.

Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, eine 24-Jährige sexuell belästigt zu haben, sagte die Sprecherin weiter.

Noch vor Ort konnten die Beamten den Angaben nach den mutmaßlichen Täter identifizieren und vorübergehend festnehmen.

Sie nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Mann wieder gehen. Gegen ihn sei Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gestellt worden, teilte die Sprecherin weiter mit.

Die Ermittlungen bei einem Fachkommissariat für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt dauern an.