Sie konnte nicht mal einen Tampon benutzen: Frau rätselt jahrelang, was mit ihrer Vagina nicht stimmt

"Ich war 27, als ich es endlich zum ersten Mal einem Arzt erzählte", schreibt Elena auf New York Post.de. Die Vagina der Mutter aus Down Under ließ über ein Jahrzehnt kein Eindringen zu. "Ich kann nicht einmal einen Tampon einführen", erinnert sie sich an ihre Worte gegenüber der Medizinerin.

Für Elena fühlte es sich an, als würde sie beim Einführen gegen eine Wand stoßen. Zudem litt sie dabei unter starken Schmerzen. "Ein gleißendes Brennen, als würde ich aufgerissen", beschreibt die junge Frau ihr Leiden.

Ihre Hausärztin tippte auf Vaginismus - eine Funktionsstörung des Beckenbodens. Dabei verkrampfen sich plötzlich die Muskeln des Beckenbodens. Ein Eindringen ist dann entweder sehr schwierig, schmerzhaft oder am Ende gar nicht möglich.

Laut Dr. Angela James, einer Physiotherapeutin, die sich in Sydney niedergelassen hat und auf Beckengesundheit spezialisiert ist, verknüpft der Körper von Vaginismus-Betroffenen das Eindringen in die Vagina mit etwas Schlimmem. Gründe können Angst, ein Trauma, schlechte Erfahrungen oder ein enger Scheideneingang sein.