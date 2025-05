Single-Show schockt mit Horror-Pärchen: Er betrügt mehrfach, "aber sie übertreibt"

Mexiko - Das einzige, was die Singles bei " Ex on the Beach " befürchten müssen, sollte eigentlich der verhasste Ex-Partner sein. Doch was, wenn die Regeln plötzlich geändert werden und gleich zwei Paare die Villa aufmischen? Eines ist klar, sie bringen viel Ballast mit.

Was er damit meint? Nastasia wusste, dass er eine Freundin hat und ist damit für ihn genauso schuldig, auch wenn sie selber zu dieser Zeit Single war.

Schließlich sei sie der Ursprung allen Übels. "Das triggert mich, dass sie mit ihren Taten, nur weil sie jetzt eine Frau ist, so davonkommt", so Mou.

Ex on the Beach

Die Abfuhr von Nastasia muss Joshi erst mal verkraften. © Screenshot/RTL+

Joshi ist unterdessen im Zwiespalt, denn Sahel will ihn nicht teilen. Dabei schlägt sein Herz nicht mehr nur für sie.

"Egal wo du bist, meine Blicke sind bei dir", gesteht er Linda, die es dem 25-Jährigen besonders angetan hat.

Bei Sahel scheint er sich hingegen nicht mehr ganz so sicher zu sein: "Die ist cool und so, aber ich fühle nichts." Also trennt sich Joshi schweren Herzens von ihr und geht schon kurz darauf bei Nastasia zum Angriff über.

Entgegen seiner Erwartung bekommt er auf seine Flirts allerdings eine ordentliche Abfuhr. "Ich stehe nicht auf Schwarze", gesteht sie ihm.



Auf seine Rückfrage nach einer Chance holt er sich gleich die nächste Klatsche ab: "Wenn du ein bisschen weißer wärst, vielleicht."

Streaming-Tipp: Die Folgen 5 und 6 der sechsten Staffel "Ex on the Beach" seht Ihr ab sofort bei RTL+. Neue Doppelfolgen erscheinen immer montags.