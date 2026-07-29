Nackt-Eklat um Robert Geiss! Wegen dieser Szene geht das Netz auf ihn los

Saint Tropez (Frankreich) - Mit diesem Netz-Echo hat Robert Geiss (62) sicher nicht gerechnet! Eine in seinen Augen gelungene Hausparty mit halbnackten Tänzerinnen bringt die User derzeit mächtig auf die Palme.

In dem Video ist eindeutig zu sehen, wie Robert Geiss der Tänzerin einen Klaps auf den Po gibt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss

Schon seit Jahren sind Robert und Ehefrau Carmen (61) dafür bekannt, dass sie es sich dank des gefüllten Bankkontos richtig gut gehen lassen - teure Luxuspartys inklusive.

Eine davon fliegt dem Selfmade-Millionär jetzt aber gewaltig um die Ohren! Hintergrund ist ein ominöses Video auf Instagram, das der 62-Jährige auf seinem Kanal hochgeladen hat.

Darauf zu sehen: ein ausgelassener Robert Geiss, der zwischen zwei - nur mit dem Nötigsten bedeckten - Burlesque-Tänzerinnen wild umher tanzt, mit der Hand ausholt und einer der beiden schließlich einen Klaps auf den Po gibt.

"Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch", schreibt der TV-Star zu den brisanten Aufnahmen.

Seine Fangemeinde findet den Clip jedoch alles andere als witzig, kann die ausgelassene Stimmung überhaupt nicht nachvollziehen. "Kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen?", fragt deshalb ein User.