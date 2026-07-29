Nackt-Eklat um Robert Geiss! Wegen dieser Szene geht das Netz auf ihn los
Saint Tropez (Frankreich) - Mit diesem Netz-Echo hat Robert Geiss (62) sicher nicht gerechnet! Eine in seinen Augen gelungene Hausparty mit halbnackten Tänzerinnen bringt die User derzeit mächtig auf die Palme.
Schon seit Jahren sind Robert und Ehefrau Carmen (61) dafür bekannt, dass sie es sich dank des gefüllten Bankkontos richtig gut gehen lassen - teure Luxuspartys inklusive.
Eine davon fliegt dem Selfmade-Millionär jetzt aber gewaltig um die Ohren! Hintergrund ist ein ominöses Video auf Instagram, das der 62-Jährige auf seinem Kanal hochgeladen hat.
Darauf zu sehen: ein ausgelassener Robert Geiss, der zwischen zwei - nur mit dem Nötigsten bedeckten - Burlesque-Tänzerinnen wild umher tanzt, mit der Hand ausholt und einer der beiden schließlich einen Klaps auf den Po gibt.
"Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch", schreibt der TV-Star zu den brisanten Aufnahmen.
Seine Fangemeinde findet den Clip jedoch alles andere als witzig, kann die ausgelassene Stimmung überhaupt nicht nachvollziehen. "Kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen?", fragt deshalb ein User.
Robert Geiss fasst Tänzerin unmittelbar unter die Brust
Eine andere Userin findet für die Szenerie noch drastischere Worte. "Das ist ekelhaft. (...) Demnächst kommen Pornofilme."
Allerdings: Bei dem Po-Klatscher soll es in dem Video nicht bleiben ... Ebenfalls auffällig ist die rechte Hand des 62-Jährigen, die unmittelbar unter der rechten Brust einer Tänzerin klebt.
"Ungefragt und ohne Einverständnis (man sieht im Video ganz klar, dass ihr das unangenehm ist und sie versucht, sich aus der Situation zu befreien) einer Frau an die Brüste zu fassen, ist schon hart! Es widerspricht allen Regeln, die mittlerweile in unserer Gesellschaft gelten und vor allem akzeptiert sein sollten", stellt ein User klar.
Ob Ehefrau Carmen selbst Teil der Party gewesen war, ist derzeit unklar. Sich offiziell zu Wort gemeldet und das Verhalten erklärt hat Robert Geiss bislang noch nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss, Marcus Brandt/dpa