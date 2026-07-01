Rund um DFB-Blamage gegen Paraguay: Robert Geiss zettelt diese Uralt-Debatte an und liegt falsch

Saint-Tropez (Frankreich) - Die böse DFB-Klatsche gegen Paraguay und das daraus resultierende WM-Aus zieht weiter seine Kreise! Im Netz haben sich inzwischen auch Robert Geiss (62) und Tochter Davina (23) gemeldet, um den eigenen Frust herauszulassen und Kritik zu üben.

Julian Nagelsmann konnte das Ausscheiden seines Teams gegen Paraguay nicht fassen. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Ebenso wie bei vielen anderen enttäuschten Promi-Fans im Mittelpunkt des Ärgers: Julian Nagelsmann (38) und der ideenlose Lustlos-Kick seiner Truppe.

"Das war ja wohl nichts, peinlich", schreibt der Selfmade-Millionär zu einem Video unmittelbar nach Abpfiff des Spiels.

Jahre nach dem Aufkommen der Debatte scheint sich diesmal auch der 62-Jährige an einer ganz bestimmten Sache aufzureiben. Nämlich daran, dass scheinbar nicht jeder Nationalspieler die Nationalhymne mitsinge.

"Aber man sollte zumindest mal die Nationalhymne singen können. Das gehört auch zu Deutschland", faucht der Auswanderer.

Allerdings scheint dem Wahl-Monegassen eine Sache offenbar untergegangen zu sein: Sowohl gegen Paraguay als auch Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador haben alle Spieler der ersten Elf die Hymne während des Turniers mitgesungen.