So ist es wirklich bei OnlyFans: Model beendet überraschend Karriere - "Die Leute behandeln dich einfach mies"

"Der Hass kommt hauptsächlich von Männern", offenbart Lowri. "Ich bin so oft als fett bezeichnet worden, obwohl ich nicht fett bin. Die Leute haben mein ganzes Selbstbild auseinandergenommen. Das hat mir sehr zugesetzt, ich habe mich operieren lassen und viel Gewicht verloren."

Lowri sagt: "Es ist sehr hart auf OnlyFans - du hast ständig Leute, die dich jeden einzelnen Tag in Stücke reißen. Wenn du diesen Job sowieso nicht magst und dann auch noch jeden Tag verrissen wirst, ist das einfach schrecklich."

In einem Interview mit " Daily Star " gab Lowri Rose einen intimen Einblick in ihr Seelenleben und die Erfahrungen, die sie zu diesem drastischen Schritt bewogen haben.

Obwohl die junge Frau zuletzt sehr viel Geld verdiente, zog die 25-Jährige nun einen Schlussstrich unter ihre Karriere in der bunten Welt der Erwachsenenunterhaltung.

Lowri Rose möchte in Zukunft lieber etwas anderes machen. © Instagram/lowrirose

Aber auch ihr Privatleben wurde durch OnlyFans stark beeinflusst. Lowri sagt mit Blick auf die miesten Menschen, die sie während ihrer Zeit als Model kennenlernte: "Die Leute behandeln dich einfach mies. Jeder sieht dich negativ, auch wenn sie sagen, dass sie es nicht tun - sie tun es!"

"Ich hatte sogar schon Leute, die zu mir kamen und sagten: 'du siehst aus wie von OnlyFans' - das ist einfach ekelhaft. Die Leute denken, sie können mit dir reden, wie sie wollen", beklagt die junge Frau.

Die gebürtige Waliserin will nun angehende OnlyFans-Sternchen vor den Gefahren warnen. Sie hofft, dass andere Frauen nicht in ihre Fußstapfen treten. "Denkt an die Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass den Leuten bewusst ist, dass diese Entscheidung euch ein Leben lang verfolgen wird - im Guten wie im Schlechten", mahnt Lowri.

Zudem falle es vielen OnlyFans-Unternehmern schwer, eine Wohnung für sich anzumieten - der Porno-Verdacht schwingt bei vielen Vermietern einfach immer mit, musste Lowri erfahren. Dazu kommt, die Sache mit dem Bankkonto, auch das kann jederzeit wegen Zahlungen von dubiosen Konten eingefroren werden, erklärt die 25-Jährige.

Lowri, die wegen ihres Berufes sogar von ihren strengen Eltern enterbt wurde, will nun als Streamerin bei Twitch und Co. durchstarten und setzt in Zukunft auf ganz anderen Content.