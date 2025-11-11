Sozial-Schmarotzerin Carola: "Hab ich kein Geld, bin ich das größte Arschloch!"

Köln - Einfach unfassbar: Abermals hat sich Schmarotzerin Carola (40) von Lothar (66) getrennt und ist wieder mit Stefan (57) zusammengekommen. Aber auch mit dem 57-Jährigen läuft es mal wieder nicht.

Carola (40) ist mal wieder bei Lothar (66) ausgezogen. © RTLZWEI

Beim Blick auf ihren Kontoauszug stellt Carola einen höheren Fehlbetrag fest, den sie sich nicht erklären kann. Von den Jobcenter-Leistungen sei sie bisher nur einmal einkaufen gewesen, sagt sie in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland".

Miete oder Strom könne nicht abgegangen sein, dass das brauche sie nicht an Stefan zahlen. Ja, richtig gehört: Stefan. Unzählige Male waren der Bewohner des berüchtigten Kölnbergs und die Langzeitarbeitslose zusammengekommen und hatten sich ebenso oft wieder getrennt.

"Stefan wollte mich schon die ganze Zeit haben, das hatte er nur nicht gesagt. Aber ich hab ihm jetzt noch mal 'ne Chance gegeben", so Carola, die in der Vergangenheit von ihm schon geschlagen wurde.

Single zu sein kommt für die 40-Jährige nicht in die Tüte. Dann müsste sie eine eigene Wohnung einrichten. So kann sie sich immer wieder ins gemachte Nest setzen. Beziehungsweise zwischen den Nestern hin und her springen.