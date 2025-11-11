Sozial-Schmarotzerin Carola: "Hab ich kein Geld, bin ich das größte Arschloch!"
Köln - Einfach unfassbar: Abermals hat sich Schmarotzerin Carola (40) von Lothar (66) getrennt und ist wieder mit Stefan (57) zusammengekommen. Aber auch mit dem 57-Jährigen läuft es mal wieder nicht.
Beim Blick auf ihren Kontoauszug stellt Carola einen höheren Fehlbetrag fest, den sie sich nicht erklären kann. Von den Jobcenter-Leistungen sei sie bisher nur einmal einkaufen gewesen, sagt sie in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland".
Miete oder Strom könne nicht abgegangen sein, dass das brauche sie nicht an Stefan zahlen. Ja, richtig gehört: Stefan. Unzählige Male waren der Bewohner des berüchtigten Kölnbergs und die Langzeitarbeitslose zusammengekommen und hatten sich ebenso oft wieder getrennt.
"Stefan wollte mich schon die ganze Zeit haben, das hatte er nur nicht gesagt. Aber ich hab ihm jetzt noch mal 'ne Chance gegeben", so Carola, die in der Vergangenheit von ihm schon geschlagen wurde.
Single zu sein kommt für die 40-Jährige nicht in die Tüte. Dann müsste sie eine eigene Wohnung einrichten. So kann sie sich immer wieder ins gemachte Nest setzen. Beziehungsweise zwischen den Nestern hin und her springen.
Armes Deutschland (RTLZWEI): "Wenn ich Geld hab, bin ich gut genug"
Ohne, dass Stefan davon weiß, sucht sich Carola Rat bei Ex-Mann Marco, mit dem sie 14 Jahre verheiratet war. Er hat eine klare Meinung zur Sprunghaftigkeit des RTLZWEI-Stars.
"Wenn das nicht klappt mit den Männern, würde ich an deiner Stelle gucken, dass du dir selber was suchst oder dir einen Partner suchen, wo es wirklich klappt", so der an Diabetes leidende Rollstuhlfahrer.
Carola komme sich vor, als wenn sie von Stefan des Geldes wegen ausgenutzt werde. "Wenn ich Geld hab, bin ich gut genug. Hab ich kein Geld, bin ich das größte Arschloch!" Ihr kommt in den Sinn, dass Stefan sich an ihrem Portemonnaie bedient haben könnte.
Für Carola steht fest: Sie bleibt vorerst bei Marco, übernachtet in der Wohnung ihres Ex. Ein Liebes-Comeback mit ihm sei "nicht ausgeschlossen". Und so dreht sich das Männer-Karussell munter weiter.
Neue Folgen "Armes Deutschland" liefert Euch RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch jederzeit bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI