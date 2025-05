Arme Arbeitslose Carola: "Ich bin es leid, dass ich nur fürs Bett ausgenutzt werde"

Köln - Es könnte schlechter laufen: Mit Stefan (55) und Lothar (63) buhlen gleich zwei Männer um Carola (40). Doch das Bürgergeld-Trio ist in einer cringe Situation an einem Tisch gefangen.

Während Carola (40) ihren Ex Stefan (55, l.) etwas zu innig begrüßt, bringt Partner Lothar (63) den Kuchen. © RTLZWEI

"Von Geburt an bis jetzt war Arbeiten nie Thema", sagt die offenbar stolze Bürgergeld-Empfängerin in der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland" an ihrem 40. Geburtstag.

Den feiert sie allein mit ihrem Mal-wieder-Partner Lothar (63). Bis es klingelt und ihr Ex Stefan (55) vor der Tür steht, den sie kürzlich noch als "H**ensohn" und "dreckigen Bastard" beleidigt hatte. Plötzlich liegt sich das Ex-Paar eng umschlungen in den Armen, beobachtet vom skeptischen Lothar.

"Ich kann es nicht ändern. Wenn sie sich treffen, dann treffen sie sich. Sie ist ja nicht eingesperrt", versucht sich der 63-Jährige nichts anmerken zu lassen.

Stefan habe nach der Trennung von Carola und nun am Tisch mit ihr und ihrem neuen alten Partner "gemischte Gefühle". Lothar leicht genervt: "Da bist du nicht der Einzige."