16.04.2026 19:58 Sozialistische Jugend im Visier: Wer trägt Verantwortung nach dem Porno-Projekt im Klassenzimmer?

Zwei externe Kursleiterinnen zeigen während einer Projektwoche in einer 9. Klasse Schwulen-Pornos. Die Empörung ist groß, der Ruf nach Konsequenzen laut.

Von Thomas Staudt

Schleife - Zwei externe Kursleiterinnen zeigen während einer Projektwoche in einer 9. Klasse Schwulen-Pornos. Die Empörung ist groß, der Ruf nach Konsequenzen laut.

Was in einem Klassenraum der Oberschule Schleife passiert sein soll, treibt Eltern die Zornesröte ins Gesicht. © xcitepress/Jenny Pohl Der Deutsch-Sorbische Schulkomplex in Schleife (Landkreis Görlitz). Im Schulplan steht eine Theaterwoche, Thema: Mut. Zwei junge Kursleiterinnen, eine Theaterpädagogin und eine Lehramtsstudentin, nutzen dafür am ersten Tag Medienberichten zufolge Aufnahmen aus dem Magazin "Whatever The Fuck You Want", bei denen offenbar auch Männer beim Oralsex gezeigt werden. Als sich die Eltern darüber am nächsten Tag bei der Schulleitung empören, wird das Projekt sofort abgebrochen und der Vorfall zum Skandal. Sachsen Sachsens Lehrer am Limit: Kultusminister will Weg für Arbeitszeiterfassung frei machen Monate zuvor: Das Angebot zu dem Projekt geht per E-Mail bei der Schulleitung ein. "Die Projektinhalte, welche dem Schulleiter im Vorfeld zur Verfügung standen, ließen keinen Anlass für Zweifel", sagt der Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung (LaSuB) in Chemnitz, Clemens Arndt (47) nach dem Vorfall.

SJD bedauert Vorfall mit Porno-Magazin

Bei dem Projekt wurden Neuntklässlern pornografische Bilder und Inhalte im Klassenzimmer präsentiert. © xcitepress/Jenny Pohl Mehr noch: Die Projektbeschreibung steht im Einklang mit übergeordneten Bildungs- und Erziehungszielen des sächsischen Lehrplans, so das Kultusministerium im Nachgang. Angedockt war das Projekt beim "Bundesverband der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken" (SJD). Bei der Projektarbeit seien gespendete Bastelmaterialien verwendet worden, heißt es vom SJD auf TAG24-Anfrage. Darunter sei versehentlich das besagte Magazin gewesen. Nachdem es die Schüler entdeckt hatten, hätten es die Pädagoginnen sofort an sich genommen und die Geschehnisse eingeordnet. Sachsen Für 17 Millionen Euro: Störmthaler Kanal bald wieder intakt? "Wir bedauern, dass dieses Magazin Teil von den zur Verfügung gestellten Materialien war und dies zu Unwohlsein bei den Jugendlichen geführt haben kann", so die SJD-Bundesvorsitzende Micki Börchers.

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Fotos aus dieser Publikation sollen in Schleife während des ersten Projekttages gezeigt worden sein. © PR

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