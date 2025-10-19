Wer soll denn jetzt noch entertainen? "Promi Big Brother"-Zuschauer schmeißen TV-Ikone raus
Köln - Die verbleibende Zeit bis zum "Promi Big Brother"-Finale wird immer kürzer - und damit auch die Geduldsfaden und Zündschnüre der Bewohner. In der zwölften Folge am Freitagabend geht selbst Michael Naseband (60) an die Decke. Und seine Widersacherin? Die muss postwendend die Segel streichen.
Am Ende entscheidet es sich ausgerechnet zwischen den beiden Entertainment-Ikonen schlechthin: Désirée Nick (69) zieht gegen ihren Freund Harald Glööckler (60) den Kürzeren und wird von den Zuschauern nach Hause geschickt.
Bei der Verkündung sind die Freudenschreie aus der Musterwohnung nicht zu überhören. "Guck mal, wie die jubeln. Sie sind am Ziel, es ist alles so aufgegangen wie von den anderen nach den ersten zehn Minuten geplant", ist Désirée not amused.
Nach ihrem Exit zeigt sie sich allerdings verhältnismäßig versöhnlich, habe demnach "keinen Hals" auf die verbliebenen Bewohner. Trotzdem hoffe sie auf die baldige Sprengung der Männer-Allianz: "Es ist absehbar, dass großes Elend bevorsteht", lautet ihre düstere Prognose.
Und wie steht sie zu ihrer Zeit bei "Promi Big Brother"? Bereut sie irgendetwas? "Keine Entschuldigungen für irgendetwas", zeigt sich die Grande Dame gewohnt kämpferisch. "No apologies."
Promi Big Brother: Stress zwischen den Oldies
Kurz vor ihrem Rauswurf knallt es aber zunächst heftig mit Michael Naseband.
"Du inszenierst dich doch hier! Das ist doch nicht die Désirée, die zu Hause am Kochtopf steht!", platzt der "K11"-Ikone plötzlich der Kragen. Désirée Nick lässt sich diese Unterstellung natürlich nicht gefallen und schießt wenig überraschend scharf zurück: "Das ist doch Unsinn! Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person! Ich bin Schauspielerin, Performance-Künstlerin."
Mit der besagten Performance scheint Michael herzlich wenig anfangen zu können, wird sogar noch direkter: "Du willst nur laut sein und Leute mundtot machen. (...) Du willst doch Streit, du willst doch Konfrontation!"
Désirée will sich das selbstverständlich nicht gefallen lassen: "Du laberst nur Scheiße! (...) Halt jetzt mal die Schnauze!". Und im Geheimen im Interview: "Alter, frustrierter Sack. Arschloch!"
Die anfängliche Diskussion verwandelt sich so schnell in ein ausgewachsenes gegenseitiges Geschrei. Das geht so weit, dass Harald am Ende sogar die Bude ausräuchern muss. Da kein Weihrauch vorhanden ist, muss ein Stück angebrannter Müll herhalten. Er ist zufrieden: "Ich finde, die Energie ist schon besser geworden."
"Promi Big Brother" geht noch bis Montag (21. Oktober), dann ist bei Sat.1 das große Finale zu sehen.
Titelfoto: Joyn