Platzt jetzt die große Bombe? Wütendes TV-Sternchen will Ex das Leben zur Hölle machen
Mexiko - Brendas (23) Ankunft ist in der "Ex on the Beach"-Villa eingeschlagen wie eine Bombe. Und möglicherweise hat die rachsüchtige Exfreundin noch eine ganz eigene Bombe in petto, die sie bald platzen lassen könnte.
Eigentlich herrscht in der Villa ja fast so etwas wie Harmonie. Besonders zwischen Gigi (26) und Laurenz (24) hat sich eine innige Bromance entwickelt - doch genau diese könnte nun früher als gedacht ins Bröckeln geraten.
Ausschlaggebend ist natürlich Brenda, die die Freundschaft zwischen Gigi und ihrem Ex nur so lange für möglich hält, "bis der (Anm. d. Red.: Laurenz) was erfährt, was er nicht erfahren sollte".
"Aber wir wollten das ja nicht erzählen", sagt die 23-Jährige zu Gigi, dem die Panik ins Gesicht geschrieben steht. "Wir entscheiden das spontan, ob wir es erzählen. Wenn er frech wird, vielleicht. Aber lass mich machen, lass mir die große Bombe."
Ob sie damit wohl auf die seit Monaten in der Gerüchteküche heiß diskutierte angebliche Affäre von Brenda und Gigi anspielt? Möglicherweise. Gigis Reaktion spricht jedenfalls Bände: "Nein, lass mich da raus! Der wird weinen."
Bevor die große Bombe platzt, erfährt Brenda aber erst mal, dass Laurenz sich vor ihrer Ankunft mit einer anderen Kandidatin vergnügt hat. Ihr Ausraster folgt prompt: "Wie, der leckt hier 'ne andere Mu***i?! Du Scheiß-Mu***i-Lecker, du Ekelhafter! [...] Der ist 'ne männliche H*re!"
Ex on the Beach: Bella rechnet mit ihrem Ex Chris ab
Und auch Bella (22) hat noch ein Hühnchen mit ihrem Ex Chris (36) zu rupfen.
Denn eigentlich schwört der 36-Jährige ja immer wieder, sie noch zu lieben und wieder für sich gewinnen zu wollen. Dass er eine andere Teilnehmerin halb im Spaß nach einem Kuss fragt, irritiert die 22-Jährige deshalb ziemlich.
Vor versammelter Gruppe muss sich Chris nun eine alkoholisierte Standpauke anhören, die sich gewaschen hat.
"Ich schäme mich richtig, mit dir zusammen gewesen zu sein", brüllt Bella. "Peinliches Opfer, du bist 36, Alter! Schäm' dich mal."
Das komplette Drama in Folge 9 könnt Ihr ab sofort im Stream bei RTL+ sehen. Jeden Freitag erscheint eine neue "Ex on the Beach"-Episode.
Titelfoto: Montage Screenshot/RTL