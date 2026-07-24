Platzt jetzt die große Bombe? Wütendes TV-Sternchen will Ex das Leben zur Hölle machen

Mexiko - Brendas (23) Ankunft ist in der " Ex on the Beach "-Villa eingeschlagen wie eine Bombe. Und möglicherweise hat die rachsüchtige Exfreundin noch eine ganz eigene Bombe in petto, die sie bald platzen lassen könnte.

Brenda (23) hat bei EOTB einen Auftrag: für Ärger sorgen. © Screenshot/RTL

Eigentlich herrscht in der Villa ja fast so etwas wie Harmonie. Besonders zwischen Gigi (26) und Laurenz (24) hat sich eine innige Bromance entwickelt - doch genau diese könnte nun früher als gedacht ins Bröckeln geraten.

Ausschlaggebend ist natürlich Brenda, die die Freundschaft zwischen Gigi und ihrem Ex nur so lange für möglich hält, "bis der (Anm. d. Red.: Laurenz) was erfährt, was er nicht erfahren sollte".

"Aber wir wollten das ja nicht erzählen", sagt die 23-Jährige zu Gigi, dem die Panik ins Gesicht geschrieben steht. "Wir entscheiden das spontan, ob wir es erzählen. Wenn er frech wird, vielleicht. Aber lass mich machen, lass mir die große Bombe."

Ob sie damit wohl auf die seit Monaten in der Gerüchteküche heiß diskutierte angebliche Affäre von Brenda und Gigi anspielt? Möglicherweise. Gigis Reaktion spricht jedenfalls Bände: "Nein, lass mich da raus! Der wird weinen."

Bevor die große Bombe platzt, erfährt Brenda aber erst mal, dass Laurenz sich vor ihrer Ankunft mit einer anderen Kandidatin vergnügt hat. Ihr Ausraster folgt prompt: "Wie, der leckt hier 'ne andere Mu***i?! Du Scheiß-Mu***i-Lecker, du Ekelhafter! [...] Der ist 'ne männliche H*re!"