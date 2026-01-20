"Die können mir sowas von asozial die Eier le***n": Survival-Entscheidung sorgt für TV-Eklat

Peru - Bevor die Promis ihre erste Wanderung durch den Amazonas-Urwald wagen, knallt es nochmal so richtig in der neuen Doppelfolge von " Reality Backpackers ".

Laurenz (24) fühlt sich von seinen vermeintlichen Kollegen verraten. © Joyn

Die Produktion erteilt den Teilnehmenden eine undankbare Aufgabe: Sie müssen entscheiden, welche drei Teams im Hotel schlafen dürfen und welches einzelne Team gleichzeitig im Dschungel übernachten muss.

Zunächst wiegen sich Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) in Sicherheit, dann bekommen sie aber von ihren angeblichen "Bros" die volle Breitseite und somit auch fast alle Stimmen ab.

"Die können mir sowas von asozial die Eier lecken, die ganzen Pfeifen da oben", redet sich der 24-Jährige in Rage, während er mit seiner Ex-Freundin in den Dschungel fahren muss. "Wir werden die so fi****, diese Ratten!"

Besonders auf seine ehemalige Teampartnerin Marlisa (35) ist er sauer und lästert darüber, wie viel diese auf ihren Wanderungen immer hatte essen wollen. "Man sieht's ihr an", steigt Brenda mit ein und schießt damit natürlich weit über das akzeptable Ziel hinaus: "Raupe Nimmersatt!"