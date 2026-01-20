"Die können mir sowas von asozial die Eier le***n": Survival-Entscheidung sorgt für TV-Eklat
Peru - Bevor die Promis ihre erste Wanderung durch den Amazonas-Urwald wagen, knallt es nochmal so richtig in der neuen Doppelfolge von "Reality Backpackers".
Die Produktion erteilt den Teilnehmenden eine undankbare Aufgabe: Sie müssen entscheiden, welche drei Teams im Hotel schlafen dürfen und welches einzelne Team gleichzeitig im Dschungel übernachten muss.
Zunächst wiegen sich Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) in Sicherheit, dann bekommen sie aber von ihren angeblichen "Bros" die volle Breitseite und somit auch fast alle Stimmen ab.
"Die können mir sowas von asozial die Eier lecken, die ganzen Pfeifen da oben", redet sich der 24-Jährige in Rage, während er mit seiner Ex-Freundin in den Dschungel fahren muss. "Wir werden die so fi****, diese Ratten!"
Besonders auf seine ehemalige Teampartnerin Marlisa (35) ist er sauer und lästert darüber, wie viel diese auf ihren Wanderungen immer hatte essen wollen. "Man sieht's ihr an", steigt Brenda mit ein und schießt damit natürlich weit über das akzeptable Ziel hinaus: "Raupe Nimmersatt!"
Reality Backpackers: Romantisches Picknick - auf Kosten der anderen!
Nachdem auch Marlisas Teampartner Sinan Cakin (31) aufgrund ihrer Stimme sein Fett wegbekommen hat, scheint er nicht mehr allzu gut auf seinen einstigen "Bruder" Laurenz zu sprechen zu sein.
Als Sinan und Marlisa dann einen Picknickkorb von der Produktion gestellt bekommen, den sie allerdings nur auf Kosten der anderen Teams nutzen dürfen, fackelt er nicht lange und nimmt das Angebot an. Marlisa wittert den damit verbundenen Ärger und will ihn davon abhalten - "Dann haben wir drei Erzfeinde, die uns hassen" -, aber der 31-Jährige setzt sich durch.
"Ich habe mein Herz am rechten Fleck", redet sich Sinan seine kontroverse Entscheidung gut. "Aber wenn die anderen die Möglichkeit hätten, uns zu bu***n, bu***n die uns. Ich glaube, die werden uns verstehen." Na, wenn er sich da mal nicht täuscht ...
Ab sofort könnt Ihr die Doppelfolge 13 + 14 von "Reality Backpackers"bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags werden neue Episoden veröffentlicht.
Titelfoto: Montage Joyn