Das hat wohl keiner gedacht: Ausgerechnet dieses Paar gewinnt "Reality Backpackers"

Peru - Von ihren Mitstreitern wurden sie oft unterschätzt, nun tragen Elsa Latifaj (20) und Kate Merlan (38) den Titel "Backpackers Deluxe".

Kate Merlan (38, l.) und Elsa Latifaj (20) haben die dritte Staffel "Reality Backpackers" gewonnen. © Joyn

Bereits im Halbfinale von "Reality Backpackers" konnte sich das selbst ernannte "Team schön und schlau" gegen Marlisa Rudzio (35) und Sinan Cakin (31) sowie Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) durchsetzen.

Besonders Letztere reagierten äußerst überrascht auf ihren Exit kurz vorm Finale. Die unfreiwilligen Teampartner waren sich nach der Trennung samt Rosenkrieg in der Survival-Show wieder nähergekommen.

Wer sich ein Liebescomeback zwischen Brenda und Laurenz gewünscht hat, der wird allerdings bitter enttäuscht. "Wir gehen als getrenntes Paar hier raus. 'Backpackers' war auch keine Versöhnung", bekräftigt die 23-Jährige.

Um den Sieg kämpften also Elsa und Kate gegen Team gelb, bestehend aus Kevin Schäfer (36) und Daymian Weiß (21).