Das hat wohl keiner gedacht: Ausgerechnet dieses Paar gewinnt "Reality Backpackers"
Peru - Von ihren Mitstreitern wurden sie oft unterschätzt, nun tragen Elsa Latifaj (20) und Kate Merlan (38) den Titel "Backpackers Deluxe".
Bereits im Halbfinale von "Reality Backpackers" konnte sich das selbst ernannte "Team schön und schlau" gegen Marlisa Rudzio (35) und Sinan Cakin (31) sowie Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) durchsetzen.
Besonders Letztere reagierten äußerst überrascht auf ihren Exit kurz vorm Finale. Die unfreiwilligen Teampartner waren sich nach der Trennung samt Rosenkrieg in der Survival-Show wieder nähergekommen.
Wer sich ein Liebescomeback zwischen Brenda und Laurenz gewünscht hat, der wird allerdings bitter enttäuscht. "Wir gehen als getrenntes Paar hier raus. 'Backpackers' war auch keine Versöhnung", bekräftigt die 23-Jährige.
Um den Sieg kämpften also Elsa und Kate gegen Team gelb, bestehend aus Kevin Schäfer (36) und Daymian Weiß (21).
Reality Backpackers: Elsa Latifaj und Kate Merlan freuen sich über Sieg
Bei einer Schnitzeljagd durch Puerto Maldonado müssen die beiden Teams die vier Josés finden und nebenbei Aufgaben erledigen sowie Rätsel lösen.
Zum Ende hin ist es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Am Ziel warten nicht nur die Siegerprämie in Höhe von 20.000 Soles (umgerechnet rund 5000 Euro) und jede Menge Sektgläser auf die Gewinner, sondern auch die ausgeschiedenen Konkurrenten.
Und als diese Elsa und Kate noch vor Kevin und Daymian am Plaza de Armas ankommen sehen, steht ihnen die Überraschung ins Gesicht geschrieben. "Krass, die Mädels haben es wirklich als erstes geschafft", hat Mitstreiterin Marlisa mit dem Sieg des Frauen-Duos nicht gerechnet.
"Ich bin sehr stolz, aber auch froh, dass es vorbei ist", freut sich Kate. "Das war die härteste Staffel aller Zeiten", resümiert Teampartnerin Elsa.
