"Ging heute Nacht die Post ab": Horror-Survival-Trip wird plötzlich zur Dating-Show

Peru - Direkt nach der nicht gerade friedlichen Trennung bei " Temptation Island VIP " müssen sich Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) nun bei " Reality Backpackers " durch Peru kämpfen. In der neuen Doppelfolge kochen plötzlich wieder alte Gefühle hoch.

Erst verzweifelt Brenda (23) beim Gedanken an ihren neuen Team-Partner ... © Joyn

Da Neuzugang Kevin Schäfer (36) die Team-Konstellationen komplett durcheinanderbringt, landen Laurenz und Brenda kurzerhand im selben Team.

Während sich der 24-Jährige auf die damit zwangsläufig einhergehende Aussprache freut, bricht Brenda erst mal in Tränen aus. "Ich fühl mich wie der letzte Idiot grade", ist Laurenz verletzt.

Auch Elsa Latifaj (20) ist nicht begeistert von Brendas Gefühlsausbruch: "Sie hat sich so aufgeführt, als wäre sie jemand." Reality-Veteranin Kate Merlan (38) weiß: "Das ist halt bei den Newcomern manchmal so. Hab ich schon oft erlebt."

Obwohl Brenda Laurenz bei "Temptation" ja fremdgegangen sein soll, hängt er immer noch an seiner Ex: "Ich war am Boden, weil ich durch Peru gegangen bin und die schönsten Landschaften gesehen habe und ich hab nur an dich gedacht." Brenda kauft ihm das nicht ab - auch aufgrund der körperlichen Nähe zwischen ihm und Kate während der Wanderungen: "Du lügst!"

Und tatsächlich gibt Laurenz zu, Kates Nähe nicht aufgrund von körperlicher Anziehung, sondern als reine Provokation gesucht zu haben. Diese Beichte scheint einen Schalter bei den Ex-Partnern umzulegen, denn plötzlich sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele: "Es fühlt sich voll vertraut an wieder." Folgt also mitten in Peru bald das Beziehungs-Comeback?