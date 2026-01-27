Erst dramatische Trennung im TV, jetzt Liebescomeback? "Glaube, das war geplant"

Peru - In der Sendung " Temptation Island VIP " ging ihre Beziehung zugrunde, doch bei " Reality Backpackers " nähern sich Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) plötzlich wieder an. Hat ihre Liebe etwa noch eine Chance?

Geht da wieder was? Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Peschel (24) turteln heftig im Pool. © Bildmontage: JOYN (2)

Nachdem sich bereits Marlisa Rudzio (35) und Sinan Cakin (31) ein reichhaltiges Picknick auf den Nacken ihrer Konkurrenten gegönnt haben, dürfen nun auch Brenda und Laurenz wählen: Genießen die beiden eine Nacht in einem Hotel mit Wein am Pool oder lehnen sie das unmoralische Angebot ab?

Die unfreiwilligen Teampartner müssen nicht lange überlegen und lassen sich direkt im Auto zur neuen Örtlichkeit chauffieren. Dass die anderen Backpacker im Gegenzug campieren müssen, spielt dem schadenfrohen Duo in die Karten. "Die anderen können mir die Eier lecken", freut sich Laurenz.

Dass das Ex-Paar feuchtfröhlich im Pool planscht und eine romantische Nacht verbringt, war nach dem Rosenkrieg kaum denkbar. Bahnt sich hier etwa wieder ein Liebescomeback an? "Ich würde mir wünschen, dass es wieder so wird wie früher", so Brenda.

Ihr Verflossener ist allerdings anderer Meinung: "Wir sind immer noch getrennt und das wird auch so bleiben, egal wie sehr ich einen Menschen liebe."