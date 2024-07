Über diese Bilder redet ganz Hollywood! Sydney Sweeney lässt Fans schwitzen

Los Angeles - Das berühmte Spiegelselfie - es gehört seit Jahren ins Repertoire einer jeden erfolgreichen Influencerin. Doch wer ist die Königin der Schnappschüsse vorm Spiegel? Vermutlich Hollywood-Star Sydney Sweeney (26)! Mit einer Bilderreihe sorgte sie an diesem Wochenende für große Augen in den sozialen Medien.

Ist Sydney Sweeney (26) die Königin der Spiegelselfies? © Montage: Instagram/sydney_sweeney

"The Handmaid’s Tale", "Euphoria", "The White Lotus", "Wo die Lüge hinfällt" - die Liste der erfolgreichen Formate, in denen Sweeney in den vergangenen Jahren zu sehen war, ist lang, ihr Aufstieg zum Superstar steil.

Nebenbei etablierte die begnadete Schauspielerin sich als das vielleicht größte Sex-Symbol ihrer Generation. Ob in ihren Filmen, auf dem roten Teppich oder auf Instagram - die junge US-Amerikanerin gibt einfach immer eine gute Figur ab.

So auch an diesem Wochenende, als sie ihre mehr als 20 Millionen Insta-Follower mit einer verführerischen Bilder-Reihe überraschte! Insgesamt acht selbst geknipste Fotos zeigen Sweeney vorm Hotel-Spiegel.

Darauf zu sehen ist die 26-Jährige unter anderem dabei, wie sie sich auf ihre Lippe beißt, ihre Zunge rausstreckt und ihre üppige Oberweite nah an die Linse hält. Kein Wunder, dass sich die Bilder rasend schnell im Netz verbreiteten, auf Instagram, X (ehemals Twitter) und Co. inzwischen von dutzenden Millionen Usern gesehen wurden.

Alleine auf dem Profil des Hollywood-Stars sammelten die Fotos innerhalb kurzer Zeit rund vier Millionen Likes!