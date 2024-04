Hier sorgt Sydney Sweeney mit ihren "tollen" Brüsten für Aufregung

Mexiko - Sydney Sweeney erholt sich derzeit in Mexiko und schickte auf Instagram Urlaubsgrüße an ihre mehr als 19,6 Millionen Follower. Für Aufregung sorgte dabei vor allem ein "Tits"-Pullover, in dem sich die Schauspielerin zeigte.

Sydney Sweeney (26) trug während ihres Mexiko-Urlaubs mit Freunden ein Sweatshirt mit einer Entschuldigung dafür, dass sie "großartige" Brüste hat. Von der "Großartigkeit" der Oberweite der Schauspielerin konnten sich die Fans auf einem anderen Foto überzeugen. © Screenshot Instagram/sydney_sweeney (2)

Am Sonntag teilte der "Euphoria"-Star auf seiner Instagram-Seite mehrere Schnappschüsse der Reise. Darunter auch das Foto, auf dem Sweeney in einem grauen Sweatshirt mit der Aufschrift "Sorry for having great Tits and correct opinions" (deutsch: Es tut mir leid, dass ich so großartige Brüste und die richtigen Meinungen habe) zu sehen ist.

Auf den anderen Bildern zeigte sich die 26-Jährige unter anderem in einem sexy Bikinioberteil - präsentierte so ihren durchtrainierten Körper - und tanzte ohne BH und nur mit einem gerüschten Crop-Top und im halb durchsichtigen Midirock am Strand.

Mehrere Fans reagierten auf Sweeneys Wahl der Kleidung und kommentierten diese.

"Tut es dir wirklich leid?", fragte ein Follower. "Dieses T-Shirt sagt alles, Grüße an die Hasser, haha", fügte ein anderer hinzu. "Syd, wo hast du dieses fantastische Sweatshirt her?!!!! Ich brauche es!!!", wollte ein anderer Kommentator wissen.

Wie Page Six berichtet, veröffentlichte die Schauspielerin das Foto im provokanten Oberteil nur wenige Tage, nachdem die Hollywood-Produzentin Carol Baum ("Vater der Braut") das Aussehen und die schauspielerischen Fähigkeiten der "Immaculate"-Darstellerin kritisiert hat.