Tochter (8) zum Sex angeboten: Mutter vor Gericht

Augsburg - In Schwaben soll eine 30-Jährige ihre Tochter einem Mann zum Sex angeboten haben.

Eine Mutter muss in Augsburg vor Gericht: Sie soll ihre acht Jahre alte Tochter einem Mann für sexuelle Handlungen angeboten haben. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Frau soll über einen Messenger-Dienst vereinbart haben, dass ihr Chatpartner bei einem Treffen gegen Bezahlung Geschlechtsverkehr mit der Achtjährigen haben könne.

Nach Angaben einer Justizsprecherin schaltete der Mann die Polizei ein, bevor es zu einem Treffen kam.

Die Mutter muss sich am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und weiteren Straftaten vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten.

Das Strafgesetzbuch definiert auch bereits das Anbieten von Kindern für sexuelle Handlungen als Missbrauchstat.