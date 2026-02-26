Frau unter freiem Himmel brutal vergewaltigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Pfaffenhofen an der Ilm - Nach der Vergewaltigung einer 42-jährigen Frau am Bahnhof im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm sitzt ein Verdächtiger in U-Haft.

In einer Asylbewerberunterkunft in Manching konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Angaben der Polizei nahmen die Beamten am späten Mittwochabend einen 30-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft in Manching fest. Am Donnerstag erließ ein Richter gegen den Nigerianer Haftbefehl. Er wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Körperverletzung und Diebstahl von Gegenständen aus einer Handtasche eröffnet.

Der 30-Jährige soll in der Nacht auf Dienstag eine 42-Jährige am Bahnhof in Pfaffenhofen unter freiem Himmel vergewaltigt und dabei auch auf die Frau eingeschlagen haben.

Erst, als sich die 42-Jährige leblos stellte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete, wie die Polizei berichtete.