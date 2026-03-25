Tragödie beim Boarding: 24-Jähriger stirbt nach Sturz aus dem Rollstuhl

West Virginia (USA) - Ein 24 Jahre alter Mann, der an Muskeldystrophie litt, ist nach einem Sturz beim Einsteigen in ein Flugzeug ums Leben gekommen. Seine Familie macht nun die US-amerikanische Billigfluggesellschaft Allegiant Air verantwortlich und erhebt in einer Klage massive Vorwürfe.

Die Billigfluggesellschaft Allegiant Air muss sich jetzt vor Gericht verantworten. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Vorfall ereignete sich im März 2024 am Tri-State Airport in West Virginia: Der junge Mann wollte gemeinsam mit seinem Vater und seinem neun Jahre alten Bruder eine Reise antreten. Doch schon beim Boarding soll sich die Situation dramatisch zugespitzt haben, wie die New York Post unter Berufung auf das Las Vegas Review-Journal berichtet.

Laut Klageschrift habe die Crew unter erheblichem Zeitdruck gestanden, da das Flugzeug schnell abgefertigt werden sollte. In dieser hektischen Atmosphäre sei offenbar die notwendige Sorgfalt im Umgang mit dem schwerbehinderten Passagier vernachlässigt worden.

Nach Angaben der Familie seien grundlegende Sicherheitsvorschriften missachtet worden.

So habe der 24-Jährige eigentlich Anspruch auf spezielle Unterstützung beim Einstieg gehabt, darunter zusätzliche Hilfspersonen sowie ein sogenannter Bord-Rollstuhl, der für enge Flugzeugkabinen ausgelegt und mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist. Beides sei jedoch nicht bereitgestellt worden.

Stattdessen habe lediglich ein Mitarbeiter versucht, den Mann in seinem motorisierten Rollstuhl durch den Einstieg ins Flugzeug zu manövrieren.