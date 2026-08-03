Übergriff im Freibad: 13-Jährige in Duschkabine missbraucht - Polizei sucht Täter

Nürtingen - Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen im Freibad in Nürtingen (Landkreis Esslingen) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Die 13-Jährige meldete den Vorfall bei einem nahegelegenen Polizeirevier. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 13-Jährige am Donnerstag gegen 18 Uhr gemeinsam mit einer Freundin im Freibad in der Badstraße auf. Dort lernten die beiden Mädchen zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche kennen.

Im weiteren Verlauf begaben sich die Mädchen mit jeweils einem der Unbekannten in separate Duschkabinen. Dort soll die 13-Jährige von ihrem Begleiter zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein.

Bei der Freundin in der benachbarten Kabine kam es durch den zweiten Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler zu keinen strafbaren Handlungen.

Am späten Donnerstagabend erstattete die 13-Jährige gemeinsam mit ihren Angehörigen Anzeige beim Polizeirevier Nürtingen. Da der mutmaßliche Täter noch nicht identifiziert werden konnte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Der gesuchte Jugendliche hat dunkelbraune Locken und trug zur Tatzeit einen leichten Oberlippenflaum. Bekleidet war er im Freibad mit einer schwarzen Hose und einem rot-weiß-gestreiften Oberteil.