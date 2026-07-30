"Absolut falsch": Jared Leto wehrt sich gegen schwere Missbrauchsvorwürfe

USA - Zehn Frauen haben schwere Vorwürfe gegen den Oscar-Preisträger Jared Leto (54) erhoben: Er soll sie sexuell missbraucht haben - jetzt äußert sich der "Thirty Seconds to Mars"-Frontmann selbst.

Jared Leto (54) soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben. © Scott A Garfitt/Invision/AP

"Ich habe in meinem ganzen Leben niemals jemanden sexuell missbraucht. Diese Behauptungen sind absolut und kategorisch falsch", so Leto gegenüber TMZ.

Eine der Frauen, die ihm Missbrauch oder die Drohung mit sexuellem Missbrauch vorwirft, soll bei der mutmaßlichen Tat gerade einmal 17 Jahre alt gewesen sein.

Eine weitere erklärte, er habe ihr im Alter von 19 Jahren mit sexuellem Missbrauch gedroht.

Die dritte Frau gab an, mit dem Sänger im Badezimmer eines Motels Sex gehabt zu haben. Sie sei damals ebenfalls erst 17 Jahre alt gewesen.

Eine vierte Frau erklärte, Leto habe sie im Alter von 16 Jahren mit sexuell eindeutigen Telefonaten gezielt beeinflusst - er habe sie "gegroomt". Das bedeutet, dass ein Erwachsener gezielt das Vertrauen eines Kindes oder Jugendlichen erschleicht, um die Person später sexuell auszunutzen oder zu missbrauchen.

Kurz nach den Telefonaten habe er ihr eine NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung, geschickt, die sie jedoch nie unterschrieben habe.