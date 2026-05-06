"Was seid ihr für Männer?": Diese Aktion lässt Georgina Fleur an die Decke gehen

Phuket (Thailand) - Was wäre ein Tag bei " Kampf der RealityAllstars " ohne mindestens einen unnötigen Streit? Diesmal wieder ganz vorne mit dabei: Georgina Fleur (36), die mit ihrer Art gleich bei mehreren Personen gewaltig aneckt.

Eine ganze Gruppe gegen sich aufbringen? Für Georgina Fleur (36) kein Problem. © RTLZWEI

"Was seid ihr für Männer, Mann?", legt sie ohne Umschweife los, als sich ihr Teampartner Sam Dylan (41) erdreistet, Georgina kein Getränk mit einzuschenken.

Matthias Mangipane (42) eilt zu Hilfe. "Du hast dich da unten zugeleuchtet wie Claudia Obert", kontert er, dass die 36-Jährige schon genug hätte.

Georgina entscheidet sich gegen eine Diskussion mit Inhalt und wiederholt lieber immer wieder das Wort "Geizkragen".

Ihr Fazit: "Das ist doch hier alles Show, das ist doch nicht normal." Warte mal, wer hat diese Diskussion nochmal angefangen? Ach ja, die Showmasterin höchstpersönlich.

Und genau die kann das Thema einfach nicht ruhen lassen. Schließlich versteht sie nicht, warum ihr nicht einfach immer ein Drink mitgemacht wird. "Was bist du für ein Typ?", keift sie plötzlich in Richtung von Serkan Yavuz (32).

Dieser will die Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen und kontert: "Okay, aber ich bin doch nicht dein Bediensteter."