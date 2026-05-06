"Was seid ihr für Männer?": Diese Aktion lässt Georgina Fleur an die Decke gehen
Phuket (Thailand) - Was wäre ein Tag bei "Kampf der RealityAllstars" ohne mindestens einen unnötigen Streit? Diesmal wieder ganz vorne mit dabei: Georgina Fleur (36), die mit ihrer Art gleich bei mehreren Personen gewaltig aneckt.
"Was seid ihr für Männer, Mann?", legt sie ohne Umschweife los, als sich ihr Teampartner Sam Dylan (41) erdreistet, Georgina kein Getränk mit einzuschenken.
Matthias Mangipane (42) eilt zu Hilfe. "Du hast dich da unten zugeleuchtet wie Claudia Obert", kontert er, dass die 36-Jährige schon genug hätte.
Georgina entscheidet sich gegen eine Diskussion mit Inhalt und wiederholt lieber immer wieder das Wort "Geizkragen".
Ihr Fazit: "Das ist doch hier alles Show, das ist doch nicht normal." Warte mal, wer hat diese Diskussion nochmal angefangen? Ach ja, die Showmasterin höchstpersönlich.
Und genau die kann das Thema einfach nicht ruhen lassen. Schließlich versteht sie nicht, warum ihr nicht einfach immer ein Drink mitgemacht wird. "Was bist du für ein Typ?", keift sie plötzlich in Richtung von Serkan Yavuz (32).
Dieser will die Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen und kontert: "Okay, aber ich bin doch nicht dein Bediensteter."
Georgina kickt ihren Teampartner raus
Das Reality-Urgestein ist einfach in ihrem Element. Das merkt man auch wenig später, als Georgina die Chance bekommt, mit Sam abzurechnen.
Eigentlich haben sich die beiden ja ausgesprochen und einen Waffenstillstand vereinbart, aber wenn man schon mal die Möglichkeit bekommt, seinen aufgezwungenen Teamkollegen rauszukicken, wieso dann nicht in Anspruch nehmen?
Sam muss also nach Georginas Wahl die Villa verlassen und ist darüber nicht sonderlich erfreut. "Schmeißt die Hexe als Nächstes raus", ärgert er sich über den Verrat.
Elena Miras fasst zusammen: "Also Loyalität bei Georgina ganz tief unten".
Die Folgen 15 und 16 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI