Twenty4tim packt intime Details aus: "Echt viele One-Night-Stands!"

Tim Kampmann (23) alias Twenty4tim begeistert seine 2,7 Millionen Instagram-Follower immer wieder mit intimen Einblicken in sein Leben. © Bildmontage: Instagram/twenty4tim (Screenshot)

Wie offen er wirklich ist, hat Tim nun erneut im Podcast "Die Petze und der Besserwisser" von Julian "Julienco" Claßen (31) und seiner großen Schwester Bianca Schmitt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

In der neuesten Folge offenbart der Influencer nämlich, dass er kurz vor dem Start des "Dschungelcamps" sexuell besonders aktiv war.

Um die Weihnachtszeit herum habe er seinen "Bodycount" - also die Anzahl der Sexualpartner - sogar verdoppelt, erzählt der 23-Jährige gewohnt offen: "Da hatte ich echt viele One-Night-Stands."

In dieser Zeit soll er sogar mal mit zwei Personen an einem einzigen Tag geschlafen haben. "Das war mein Rekord", meint Tim, der außerdem verrät, dass er in seinem Leben wahrscheinlich bisher mit mehr Männern als Frauen intim geworden sei.

Insgesamt, so schätzt der 23-Jährige, habe er allein im vergangenen Jahr mit 20 bis 40 verschiedenen Menschen Sex gehabt.

Und das blieb nicht folgenlos, wie er weiter berichtet.