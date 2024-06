Zu viel Brüste? Community diskutiert heiß über Leyla Lahouars Oben-ohne-Foto

Frankfurt am Main/Mykonos - Mit einem gemeinsamen Foto aus dem Mykonos-Urlaub sorgen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) in ihrer Instagram-Community gerade für eine hitzig geführte Diskussion.

Dieses Foto, das Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) aus dem Mykonos-Urlaub mit ihrer Community auf Instagram geteilt haben, sorgt gerade für viel Diskussion. © Leyla Lahouar/Instagram

"Fake boobs but real love" - also "falsche Brüste, aber echte Liebe" - schreiben die beiden in Anspielung auf Leylas Schönheitsoperationen einerseits und ihren offensichtlich immer noch schwer verliebten Gemütszustand andererseits. Dazu strahlt das Paar vor dem Spiegel in ihrem Hotelzimmer um die Wette.

Leyla ist nur mit einem großen Handtuch bekleidet, ein kleineres trägt sie um die Haare. Wahrscheinlich war sie gerade Duschen. Stein des Anstoßes bei einigen Followern ist nun, dass das Badetuch nicht ihre Brüste verdeckt, diese Aufgabe übernimmt der ebenfalls mit nacktem Oberkörper hinter Leyla stehende Mike.

Ist das jetzt zu viel Nacktheit? Einige Follower sehen das jedenfalls so und regen sich gepflegt über das Posting auf. "Sowas muss doch echt nicht sein", oder "geht absolut nicht" heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte. Auch von "absoluter Blamage" und einem "Schrei nach noch mehr Fame und Aufmerksamkeit" ist die Rede.

Allerdings feiert die überwältigende Mehrheit in der Community des Dschungelcamp-Paares das Foto ordentlich ab und die Kritiker bekommen mit jeder Menge genervter Antworten auf ihre Empörung auch ihr Fett ab.