Union-Berlin-Blog: Aaronson und Vertessen die Schlüssel zum Heimsieg gegen Werder

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Union Berlin im Duell der Sieglosen: "Gute Chance für uns, Punkte zu holen" Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat 2 Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

17. März: Aaronson und Vertessen die Schlüssel zum Heimsieg gegen Werder

Brenden Aaronson (23, l.) kämpft gegen Senne Lynen (25). © Andreas Gora/dpa Unionfux: Ein so wichtiger Heimsieg, in mehrfacher Hinsicht: neun Punkte zum Relegationsplatz, endlich wieder gewonnen nach drei sieglosen Spielen, sich belohnt für eine streckenweise sehr gute Leistung, guter Push für die bevorstehenden schweren Spiele zu Hause gegen Bayern und Leverkusen und die Auswärtsaufgaben gegen Frankfurt und Augsburg und für ein etwas entspanntes Gefühl in der Länderspielpause. Ein wenig erstaunt die Startaufstellung schon mit Aaronson, Vertessen und Kaufmann in der Offensive, aber man muss auch sagen - das geht auf: Vertessen mit seinem Premierentor und seiner zweiten Vorlage für Brenden Aaronson (die erste brachte den etwas überraschenden Sieg in Hoffenheim) und der Amerikaner macht sein mit Abstand bestes Spiel für uns. Lediglich Kaufmanns Aufstellung macht sich nicht wirklich bezahlt, zu ungefährlich bliebt der Däne, bei dem man immer so ein wenig das Gefühl hat, er braucht zu lange, um seinen Körper zu sortieren. Die erste Hälfte sind wir ungewöhnlich dominant, nur konkrete Torchancen bleiben Mangelware - nach einer guten halben Stunde ist sich Aaronson gleich von vier Gegenspielern nicht zu stoppen, doch sein Pass auf Vertessen ist dann zu ungenau. Kurz vor der Pause zwingt Aaronson Zetterer zu einer Glanzparade, nach der darauffolgenden Ecke köpft der wieder enorm fleißige Tousart knapp übers Tor. 1. FC Union Berlin Erst Pyro-Ärger bei Union Berlin, dann antworten die Eisernen per Doppelschlag So können wir unterm Strich noch froh sein, dass Doekhi nach vierundzwanzig Minuten in höchster Not gegen Weiser retten kann, unsere Überlegenheit bringt unterm Strich zu wenig. In der zweiten Hälfte hat wieder Werder die erste gute Chance, aber Njinmah schlägt zum Glück einen Haken zu viel. Dann schlägt Voigt einen schönen Außenristpass auf Aaronson, Gosens setzt gosenslike nach, der Bremer Lynen kann den Ball nur stoppen und Vertessen haut die ideale Vorlage entschlossen in den Winkel. Anstoß Werder - und handgestoppte 23 Sekunden liegt der Ball wieder im Netz. Ein paar Ballberührungen hat Werder, dann wird zum Torwart gepasst, dessen weiten Schlag köpft Tousart auf Vertessen, der passt zu Aaronson, der wiederum an der Strafraumgrenze Doppelpass mit dem Belgier spielt und dann bleibt unser Bantamgewicht cool und überwindet den Bremer Schlussmann technisch gekonnt - Doppelschlag! Eigentlich ist nun alles vorbereitet für einen schönen, ungefährdeten Heimerfolg, dummerweise bekommt Werder eine unberechtigte Ecke (vorher Abseits), Rönnow übersieht Weiser, der angerauscht kommt und vor den fangbereiten Händen unseres Keepers einköpft. Kurz danach muss Tousart nach einem nahezu perfekten Konter das 3:1 machen, aber der Abschluss ins kurze Eck ist zu unpräzise, so kann Zetterer noch parieren. In der Folge überlassen wir Werder das Spiel, kontern mehrfach vielversprechend über die eingewechselten Hollerbach und Volland, aber auch hier fehlt die letzte Konsequenz und Präzision, unser Hauptproblem in dieser Saison. So muss man bis zum Schlusspfiff zittern, satte neuneinhalb Minuten Nachspielzeit überstehen. Nicht, dass Rönnow nochmal entscheidend eingreifen muss, aber jeder weiß, wie es oft im Fussball zugeht, eine der vielen Flanken kommt perfekt oder irgendein Dreckding fällt noch unglücklich rein - und schon hat man einen Zwei-Tore-Vorsprung weggeschmissen und zwei weitere Punkte obendrein. Insgesamt bringen wir jedoch unsere Tugenden auf den Platz: Kampf, Laufbereitschaft, Leidenschaft, Kompaktheit. Phasenweise sind wir auch spielerisch gut unterwegs, die Mannschaft kann mit dem Spiel zufrieden sein, wenn man jetzt noch die alte Effektivität vorm gegnerischen Tor zurückholen kann, dann ist in dieser Saison vielleicht sogar noch ein einstelliger Tabellenplatz drin… Aber (wenngleich bescheidene) Träumereien sind momentan nicht angebracht, auch, wenn es nur noch zwei Punkte bis Platz zehn sind - erfreulich ist der Abstand nach unten, aus den verbleibenden acht Spielen müssten jetzt sechs oder sieben Punkte reichen, das klingt doch machbar. Insofern kann man jetzt den nächsten Aufgaben ganz ohne panischen Blick entgegensehen - so soll es sein. Und nebenbei haben Aaronson und noch viel wichtiger Vertessen nachgewiesen, dass sie Bundesliga können. Weiter so!

15. März: Schlüsselspiel gegen Bremen

Nach der Nicht-Nominierung steht Unions Toptorjäger Robin Gosens (29, r.) im Fokus. © DPA Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr haben wir gegen Bremen ein Schlüsselspiel. Warum? Das hängt mit unseren Punkt-Vorsprüngen auf die hinter uns liegenden Mannschaften zusammen. Und natürlich mit den darauffolgenden Gegnern. Aktuell haben wir auf Platz 16 (Köln) – 7 Punkte Vorsprung. Auf die Plätze 17 (Mainz) und 18 (Darmstadt) sind es 9 und 12 Punkte. Das hört sich alles viel an, aber man schaue aber, was uns nach Bremen erwartet. Dann treten wir in Frankfurt an. Nach Frankfurt kommt Leverkusen zu uns. Um das wir danach nach Augsburg müssen, bevor uns dann die Bayern besuchen. Nach den Bayern fahren wir nach Gladbach. Kommt es ganz blöd für uns, dann holen wir in den 6 Spielen nach Bremen null Punkte. Die letzten 3 Spielen werden dann nach der Papierform – mit Bochum (H), Köln (A) und Freiburg (H) - wieder einfacher. So weit müssen wir es aber gar nicht kommen lassen. Werder ist schlagbar. So wir wenigstens eine normale Leistung abrufen. Die Defensive stabil lassen und am bekannten Problem „Offensive“ weiter fleißig arbeiten. Das uns nun gerade mit Schäfer und Haberer – die zwei offensivsten Mittelfeldspieler fehlen – ist Pech. Nach Lage der Dinge wird Ladouni für Schäfer reinkommen. Kral und Aaronson wären auch noch Alternativen neben dem wohl gesetzten Tousart. Im Sturm dürfen wieder alle mit Hollerbach rechnen. Vertessen hinterließ zuletzt keinen starken Eindruck. Oder überrascht uns Bjelica mal mit 3 Stürmern zu Hause? Bedia und Kaufmann stünden als „zentrale Kanten“ bereit und hätten sich einen Einsatz verdient. Ganz vorn Hollerbach auf rechts und Vertessen auf links, in der Mitte Kaufmann oder Bedia – das möchten ganz sicher alle einmal im Zusammenspiel sehen. Dafür haben wir ja so viele Stürmer im Kader. Hinter den Spitzen dann Volland als Spielmacher oder hängende 9 – ja wir haben alle Möglichkeiten! Es wäre auch schön, wenn wir wieder einmal 2 Halbzeiten überzeugen können. Und eben nicht nur eine. Rönnow, Vogt, Doekhi, Khedira, Gosens oder Volland, wir haben genug Qualität im Kader, um befreit aufzuspielen und einen Gegner wie Bremen klar zu schlagen. Es muss nur wirklich einmal passieren. Eben auch um Selbstvertrauen zu tanken, um dann in den darauffolgenden 6 + 3 Spielen zu punkten. Und noch etwas passierte gestern. Neu-Bundestrainer Nagelsmann berief Gosens nicht in den Nationalmannschafts-Kader. Dafür für die linke Seite Mittelstädt und Raum. Was er an den zwei so überragend findet, bleibt sein Geheimnis. Mittelstädt schwimmt gerade auf der Erfolgswelle „VfB“. Ist aber offensiv schwächer als Gosens, was man auch an den erzielten Toren sieht. Und defensiv ist er mitnichten besser. Und über Raum brauchen wir nicht philosophieren. Er hatte genug Schwächephasen in dieser Saison. Naja, wir werden sehen wie Nagelsmann in Frankreich und gegen Holland bestehen kann. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn hier zwei weitere Niederlagen folgen. Wenigstens ist er der erste Bundestrainer seit Jahren, der erkannt hat, dass man einen richtigen Sechser im Team benötigt. Mit Ex-Unioner Andrich und Groß hat er nun gleich zwei von der Sorte „hinlangen“ dabei. Und das ist auch gut so. Wünschen wir aber vor allem erst einmal uns 3 Punkte gegen Bremen, ein überzeugendes Spiel und bitte auch einmal mindestens 3 Tore. Eisern.

13. März: Forza, Union Berlino!

Union Berlins Diogo Leite (25) in Aktion. © Tom Weller/dpa Unionfux: So, da bin ich wieder - zurück aus einem wundervollen Italienurlaub und dem ungewollt schönen Nebeneffekt, dass ich das Auswärtsspiel in Stuttgart nicht verfolgen konnte und somit den Ärger nur per Ticker hatte - zumindest etwas schonender für meine Nerven. Aus den letzten drei Spielen nur ein Punkt, nicht zuletzt wegen fortgesetzter Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor, eigentlich müsste man da schon ziemlich unruhig werden, wenn, ja wenn der Großteil der Konkurrenz nicht so konsequent mit vergeigt hätte, denn so kann man gottlob immer noch entspannt sein. Aber nicht nur mir geht es wie Oliver Ruhnert, der sich erst dann wirklich entspannen wird, wenn wir auch rechnerisch gesichert sind. Und davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Mancher mag das vielleicht aufregend finden, doch es gibt fraglos Schöneres. Deswegen stimme ich abermals mit Wucht in den Chor ein: mehr Torgefahr tut not! Besser gesagt: wesentlich mehr Torgefahr! Wir sind im Angriff momentan der drittschlechteste Bundesligist, selbst Darmstadt hat mehr Kisten gemacht als wir. Wunderdinge erwarte ich in der Offensive in dieser Saison sowieso nicht mehr, aber ein bisschen was muss da schon noch gehen. Und darum müssen Vertessen, Bedia und auch Kaufmann weitere Chancen bekommen. Insbesondere der bemitleidenswerte Bedia durfte sich bevorzugt in Situationen beweisen, in denen die Messen gesungen waren und das auch nur wenige Minuten - da ist man dann oft nur Zimmerschmuck. Ebenso könnte Kaufmann ein Mittelstürmer sein, der vorne auch mal ein Kopfballduell gewinnt, wie Bedia ist er 1,90, da ist potentiell nun mal einfach mehr drin als bei Hollerbach und Volland, die ja gut zehn Zentimeter kleiner sind. Und Vertessen? Muss sich endlich warm spielen, hat sich zu wenig beweisen können, um jetzt schon abgeschrieben zu werden. Doch auch aus dem Mittelfeld sollte wesentlich mehr kommen, Abschlüsse aus der zweiten Reihe sieht man einfach zu selten, zudem müssen die Stürmer einfach präziser gefüttert werden, geeignete Zuspiele sind bei uns leider bisher Mangelware. Der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Laidouni wird sich am Samstag gegen Werder Bremen beweisen müssen, Andras Schäfer wurde gerade nach seiner etwas zu harten roten Karte (der sechste Feldverweis für uns in dieser Spielzeit, soviel wie nie bisher in der höchsten Spielklasse für uns) für zwei Spieltage gesperrt und Jannik Haberer fällt nach einer Trainingsverletzung auf unbestimmte Zeit aus - da wird ein offensiver Platz im Mittelfeld frei werden. Und der Tunesier ist nun mal durchsetzungsstärker als Aaronson, der gefühlt beinahe jeden Ball in der Endzone verliert, weil jeder einigermaßen robuste Verteidiger ihn einfach wegdrückt und Kral ist eher ein Sechser denn ein Achter - nur sollte Laidouni diese Gelegenheit auch mal überzeugend nutzen, wird langsam Zeit. Und Werder Bremen gehört, ohne Wenn und Aber, zu den machbareren Gegnern, danach empfangen wir nämlich Leverkusen und die Bayern, das ist dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wenn wir also gegen die Grün-Weißen keine drei Punkte einfahren und uns so auch für das verkorkste Hinspiel revanchieren, dann rückt der Tag der endgültigen Entspannung wieder etwas weiter weg. Die berühmten vierzig Punkte werden jetzt schon ziemlich schwer, doch sechsunddreißig Punkte dürften diesmal wohl reichen, nichtsdestotrotz sind auch das elf Punkte, die man erstmal einfahren muss. Also zitiere ich jetzt ein paar Milanfans, die ich in Bologna getroffen habe und mit denen ich ein wenig ins Plaudern gekommen bin, denn die riefen mir zum Abschied lautstark zu: "Forza, Union Berlino!" Signorsi!

9. März: Nüscht zu holen …

Union Berlin hat am Freitagabend kein Mittel gefunden, um den VfB Stuttgart zu knacken. © Tom Weller/dpa Icke: Nur die kühnsten Optimisten - wie ich selbst - hatten damit gerechnet, in Stuttgart etwas holen zu können. Das fiel aus. Der VfB machte nur das Nötigste und das reichte gegen uns. Was die Stuttgarter dieses Jahr abliefern ist genauso unglaublich, wie unsere Leistungen der Vorsaison. Den torgefährlichen Guirassy kennt nun wirklich jeder Fußballinteressierte und trotzdem trifft er gleich in der 19. Minute. Dem hatten wir auch in der Folgezeit kaum etwas entgegenzusetzen. Was allerdings an den Stuttgartern erstaunlich ist, wie homogen sie sind. Spieler wie Stenzel und Mittelstädt sollten uns nun wirklich keine Angst einjagen. Da sind wir teilweise sogar besser besetzt. Aber eben nur in der Qualität einzelner Spieler. Als Team funktioniert der VfB "Bombe". Und natürlich agiert das Quartett dort in der Offensive hervorragend. Millot fungiert als echte Zehn, der schon erwähnte Guirassy vollendet meist sicher. Links spielt der oft überragende Führich und rechts wird Vagnoman immer besser. Und dann wird in der 60. Minute Leweling eingewechselt. Der Spieler, der bei uns keine Chance hatte und deshalb verliehen wurde. Trainer Sebastian Hoeneß brachte ihn als rechten Verteidiger (statt im Sturm wie bei uns) und er spielte gut. Da liefen einige Personalentscheidungen bei uns auch schief. Jetzt ärgern die Schwaben sogar die Bayern. Bis auf einen Punkt sind sie herangerückt. Nicht auszudenken, was passiert, sollten die Münchener ihr Spiel gegen Mainz nicht gewinnen. Wie selbstbewusst die Schwaben aktuell sind, zeigten auch minutenlange Ballbesitzphasen. Da bekamen wir kein Bein dazwischen. Waren wir Chancenlos? Keinesfalls! Zweimal Tousart, Schäfer, Vertessen und Volland besaßen durchaus gute Tormöglichkeiten. Aber wir verwandeln sie eben nicht. Das machte dann Führich in der 65. Minute mit seinem 2:0. Effizient sagt man dazu. Der Drops war gelutscht. Vier Minuten später flog auch noch Schäfer vom Platz. Genau diese "Gelb-Rote", die man sich (seitens des Schiedsrichters Schröder) hätte schenken können, passte perfekt zum Spiel. Warum wir in der letzten Zeit so viele Rote Karten bekommen, die genau genommen gar keine waren, das sollten wir einmal analysieren. Natürlich war das ein klarer Fehler des Schiedsrichters. Aber wir stellen eben auch Angriffsflächen zur Verfügung. Das kann man sicherlich auch ein wenig cleverer anstellen. Nächste Woche dürfen wir dann wieder punkten. Wir empfangen zu Hause Bremen. Bevor danach die Nagelsmann-Show beginnt. Auch nicht uninteressant, mit welchen Änderungen er die Voll-Katastrophe der Nationalmannschaft (zum Sommer hin) abwenden will. Bjelica darf dann auch mal etwas probieren. Wir testen in der Länderspielpause gegen Magdeburg. Eisern.

6. März: Keine Chance, aber die nutzen wir!

Durch das Duell im DFB-Pokal treffen Union Berlin und der VfB Stuttgart am Freitag bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison aufeinander. © Tom Weller/dpa Icke: Am Freitagabend eröffnen wir den 25. Spieltag beim VfB Stuttgart. Die Stuttgarter sind das neue Union. Höhenflüge ohne Ende, eben wie wir in der vorigen Saison. Können wir da etwas holen? Eigentlich nicht. Und das ist die große Chance von Nenads, wieder gefestigtem, Haufen von Fußballern. Zudem haben wir eine überraschend gute Statistik gegen Stuttgart aufzuweisen. Von insgesamt sieben Spielen, haben wir nur ein Spiel verloren. Dafür aber gleich drei gewonnen. Unsere Defensive stand in den vergangenen Spielen ordentlich. An der Spitze geht Rönnow voran, er ist wohl in der Form seines Lebens. Davor stehen aber auch Vogt und Khedira stabil. Bei Doekhi zeigt die Leistungskurve klar nach oben, genauso wie bei Schäfer. Mister Kilometer wird immer besser, immer agiler. Er findet seine Form wieder, die er vor seiner langen Verletzung hatte. Auch Volland und Hollerbach sind unangefochtene Stammspieler. Wenn sich Schäfer + Hollerbach + Volland endlich zusammen einspielen - auch mit Gosens - dann sind wir mitnichten chancenlos. Dann sieht das sogar sehr gut aus. Wenn Tousart auch bei den Schwaben von Beginn an spielt, dann hat er sich wohl auch einen Stammplatz erkämpft. Er ist gegenüber Ladouni defensiv stärker. Gegenüber Haberer sowieso. Wir dürfen also erwarten, dass Bjelica so aufstellt: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Trimmel (Juranovic), Khedira, Tousart, Gosens - Schäfer - Hollerbach, Volland. Der VfB hat jetzt Lunte gerochen. Vier Punkte hinter den Bayern und das im letzten Drittel der Meisterschaft, das ist aller Ehren wert. Vielleicht können wir auch endlich unsere Offensive auf Vordermann bringen. Die Qualität dafür haben unsere Akteure. Das Schwabenländle wäre ein perfekter Ort, das zu zeigen. Ein Punkt würde mir glatt reichen. Sollte das Team aber unbedingt drei Punkte einfahren wollen, darf es die gern holen. Auf nach Stuttgart, Unioner - Kämpfen und Siegen! Eisern.

3. März: Zu wenig Präzision und Pech - unnötige Heimniederlage gegen Dortmund

Gegen den BVB kassierte Union Berlin am Samstag eine Heim-Niederlage. © Andreas Engelhardt/dpa Unionfux: Eine eher unglückliche Niederlage ist es am Ende gegen engagierte Dortmunder, die aber einen Sonntagsschuss und eine fragwürdige Balleroberung an der Mittellinie brauchen, um einen 2:0-Sieg in der Alten Försterei hinzukriegen. Wir spielen über lange Strecken sehr gut mit, sind aber im Angriff schlicht zu unpräzise und größentechnisch im Nachteil, so wird aus aus acht Ecken nicht eine wirklich torgefährlich. Ärgerlich, dass wir das torlose Unentschieden nicht in die Pause bringen. Adeyemi muss eigentlich am Torschuss gehindert werden und dummerweise hilft auch die Latte dem wieder mal überragenden Rönnow nicht, der vorher zweimal grandios rettet, gegen Schlotterbeck aus drei Metern und bei einem abgefälschten Schuss von Maatsen, denn da ist er eigentlich schon in die andere Ecke unterwegs. Aber wir können schon vorher in Führung gehen, schon in der sechsten Minute muss Tousart mehr aus Vollands grandioser Hackenvorarbeit machen, zu ungenau und halbherzig ist sein Abschluss - und am langen Pfosten riecht Schäfer zu spät den Braten, wenn er durchläuft, muss er nur noch ins leere Tor einschieben - naja, Theorie und Praxis sind häufig zweierlei. Aber auch sonst haben wir starke Balleroberungen, oft durch den enorm fleißigen Schäfer, aber wir machen zu wenig daraus. In der zweiten Hälfte kommt Volland nach zehn Minuten frei zum Schuss, das muss der Ausgleich sein, aber der Dortmunder Ersatzkeeper Meyer kann den Ball irgendwie zur Ecke lenken. Und in der Folge sind wir wieder zu unpräzise, gerade auf den Flügeln kommen wir ein ums andere Mal durch, aber der letzte Ball kommt entweder nicht an, es gibt Probleme bei der Ballannahme oder unser Abschluss wird geblockt. Und dann verliert kurz vor Ultimo Juranovic an der Mittellinie den Ball gegen Maatsen, meines Erachtens nach geht der Dortmunder dabei zu ungestüm vor und foult den Kroaten, aber Schiedsrichter Dingert sieht das anders (wie er überhaupt in der zweiten Hälfte sehr dortmundfreundlich entscheidet), so kann Maatsen frei auf Rönnow zulaufen und die Entscheidung herbeiführen, nach sechs Heimspielen ohne Niederlage verlieren wir mal wieder zu Hause. Gut ist, dass wir uns von den ballsicheren Borussen nicht ausmurmeln lassen, unsere Abwehr steht im Wesentlichen gut, aber mit den offensiven Unzulänglichkeiten wäre auch mehr als ein Punkt kaum drin gewesen, leider. Wie hieß es in einer Kaffeewerbung der 80er: Mühe allein genügt nicht! Zu oft werden im vordersten Drittel die falschen Entscheidungen getroffen, fehlt es an letztlich Präzision und Entschlossenheit. Nichtsdestotrotz gibt es an Einsatz, Lauffreude und Unermüdlichkeit abermals nichts zu bemängeln, das war unterm Strich kein so schlechtes Spiel von uns - mit etwas mehr Spielglück stehen wir nicht mit leeren Händen da. Da aber unsere unmittelbare Konkurrenz verloren (Bochum, Wolfsburg) hat bzw. über ein Unentschieden nicht hinausgekommen ist (Mainz gegen Gladbach) und Leverkusen hoffentlich am Sonntag in Köln seine Ungeschlagenserie fortführt - ist gar nicht soviel passiert, immerhin. An so einem Tag muss man eben aus jeder Blüte Honig saugen…

28. Februar: Zuversicht und Gier und goldene Uhren

Am Samstag empfängt Union Berlin Borussia Dortmund in der Alten Försterei. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Am Samstag kommt Borussia Dortmund in die Alte Försterei - und so chancenlos wir meist im ehemaligen Westfalenstadion mit dem lyrischen Namen Signal-Iduna-Park waren, so war es doch in der Alten Försterei ganz anders. Nur einmal konnte der BVB hier gewinnen, ansonsten wurden sie dreimal abgebürstet - besonders der erste Bundesligasieg bleibt wohl unvergesslich: zweimal Bülter und einmal Andersson sorgten im August 2019 für den 3:1-Sieg gegen eine damals schier übermächtige Dortmunder Mannschaft. So ein wenig sind die Dortmunder momentan in der Krise und laufen ihren eigenen Ansprüchen hinterher - es könnte selbst knapp werden mit der Qualifikation für die Champions League, während wir, im Wesentlichen, unsere alte Heimstärke zurückgewonnen haben. Und dass uns eher sowas wie der BVB als Heidenheim liegt, ist ja auch längst vielfach belegt. Keine Frage, das wird ein schwieriges Spiel, aber das waren ja in dieser Saison fast alle. Dass mit Malen nach seiner fünften gelben Karte einer der torgefährlichsten Dortmunder gesperrt ist, wird ein Vorteil sein, genauso, dass auf unserer Seite Kevin Volland wieder mitwirken darf. Für den ebenfalls gesperrten Robin Gosens steht Roussillon bereit. By the way: sowohl Volland als auch Roussillon standen neulich im Fokus der Klatschpresse, weil Volland morgens um drei am Rosenthaler Platz seine Uhr vom Handgelenk geklaut wurde und Roussillon den Dieb erfolgreich dingfest machen konnte - die Uhr hatte allerdings ziemlich gelitten, weil auf der Flucht weggeworfen - nicht ganz unerheblich, wenn es sich dabei um eine Patek Philippe Nautilus in 18karätigem Rosegold handelt, die durchaus mehrere Jahresgehälter eines Normalsterblichen beanspruchen kann. Wieder was gelernt: Volland, dass man an allzu belebten Plätzen lieber die billige Omega tragen sollte, Roussillon, dass auch in der Nacht das Sprintvermögen ganz ordentlich ist und das Publikum, wo nachts noch mächtig was abgeht. Aber zurück zu den wichtigen Fragen: Muss Robin Knoche nach abgelaufener Leite-Sperre zurück auf die Bank? Darf Yorbe Vertessen mal von Anfang an zeigen, warum wir ihn verpflichtet haben? Von Chris Bedia ganz zu schweigen, der zuletzt nicht mal mehr im Kader stand. Muss man das verstehen? Auf jeden Fall sind die Dortmunder schlagbar, wenn wir so diszipliniert verteidigen wie gegen Wolfsburg und Hoffenheim, das Spiel werden wir eher nicht machen müssen, aber das kommt uns ja durchaus entgegen. Zugzwang ist auf beiden Seiten, wir wollen uns zügig weiter ins Mittelfeld absetzen und Dortmund will beziehungsweise muss an die Fleischtöpfe der Champions League. Die Alte Försterei wird jedenfalls gewaltig brodeln, auch wenn wieder mal die Anreise ein größeres Problem darstellt - schon den S-Bahnhof Köpenick erreicht man nicht so ohne Weiteres, aber auch die unmittelbare Umgebung des Stadions ist eine einzige verdammte Baustelle, ein Hürdenlauf der besonderen Art. Wohl dem, der jetzt einen Hubschrauber hat. Vielleicht mal bei Kevin Volland nachfragen …? Also, auf einen Sieg gegen die Borussia aus Dortmund - gerade im eigenen Wohnzimmer ist Bescheidenheit nicht angebracht, sondern Zuversicht und Gier - eisern!

25. Februar: Flottes Spiel trotz knüppelharter Heidenheimer

Union-Trainer Bjelica bezeichnete das Ergebnis bei der Pressekonferenz als gerecht. © Andreas Gora/dpa Icke: Das war kein alltägliches Spiel „An der Alten Försterei“. Sehr intensiv, sehr viel Kampf und dabei über weite Strecken schnell und ansehnlich. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Wobei von Anfang an ins Auge fiel, Schiedsrichter Aytekin wollte unbedingt bestätigen, dass er ist kein Heim-Schiri ist. Was die Heidenheimer teilweise als kämpferischen Einsatz sahen, waren zu großen Teilen Fouls, die der Schiedsrichter als Körpereinsatz durchgehen ließ. Das war einfach zu viel. Und es ging über 90 Minuten so. Es gab mehrere Abschnitte im Spiel, wo sich Union-Spieler im Minuten-Takt auf dem Rasen wiederfanden und man die Schmerzen in ihren Gesichtern sah. Trotzdem sahen wir ein flottes Spiel. Heidenheim überraschte Union nach 3 Minuten und ging in Führung. Frank Schmidt, der sympathische Heidenheim-Trainer meinte dazu, die Führung war bis dahin verdient. Nach 3 Minuten? Das ist natürlich Quatsch. Weil bis dahin kaum etwas passiert ist. Union drückte nun und zog ein schnelles Spiel auf. Schäfer und Gosens waren die Antreiber. Aber auch Hollerbach und Aaronson hatten gute Szenen und auch Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Und dann kam das Ende der 1.Halbzeit. Ein Doppelschlag von Gosens und Schäfer – mit schönen Toren garniert – brachte Union in Führung. Mit einem 2:1 gingen die Teams in die Pause. Heidenheims Trainer sah zwar auch Teile der ersten Halbzeit besser für Heidenheim, die Wahrheit ist aber, dass Union immer einen Tick besser war. Fast alle statistischen Zahlen (außer die Luftzweikämpfe) bestätigen das auch so. Ich hatte nicht nur in der ersten Halbzeit, nie das Gefühl, ein Union-Sieg wäre gefährdet. Selbst bei einem Rückstand nicht. Und dann kam die 2.Halbzeit und diese konnte an das Niveau vom ersten Durchgang nicht mehr durchgängig anknüpfen. In dem zweiten Teil war dann Heidenheim wirklich gleichstark. Beste erzielte mit einem zweiten Geschenk von Union an die Gäste, mit einem schönen Heber den Ausgleich. Union war – wie schon erwähnt – in allen relevanten Spiel-Daten besser. Die Laufleistung lag knapp um 2 ½ Kilometer höher. Ebenso hatte Union - um immerhin 8% - länger den Ball in den eigenen Reihen als umgekehrt. Mehr Torschüsse und eine um 9% bessere Passquote, runden die Spiel-Daten ab. Es blieb aber beim 2:2. Union-Trainer Bjelica bezeichnete das Ergebnis bei der Pressekonferenz als gerecht. Heidenheims Schmidt sah seine Mannschaft teilweise sogar leicht vorn. Ich für meinen Teil, war selbst nach dem 2:2 (71.Minute) noch sicher, gewinnen zu können. Ein falsches Bauchgefühl. Es sollte nicht sein. 12 Torschüsse und mehr als 2/3 erfolgreiche Dribblings reichten Union nicht für 3 Punkte. 25 Punkte auf der Haben-Seite reichen in der Bundesliga-Tabelle für Platz 12. Immerhin Punktleich mit dem Elften – Gladbach. Der Abstand zu den 3 letzten Plätzen beträgt 8, 10 und 13 Punkte. Diese Polster sind auch notwendig. Die nächsten zwei Gegner heißen Dortmund und Stuttgart, bevor wir am 16.3. mit Bremen wieder ein Team aus dem Mittelfeld der Liga empfangen. Das hat Bjelica mit seinem Team – in der Gesamtheit - sehr ordentlich hinbekommen. Eisern und einen heißen Fight gegen den BVB in Köpenick!

23. Februar: Union auf Rekordjagd - auf zum fünften Heimsieg in Folge!

Auch Unions Robin Gosens (29) hofft auf den nächsten Sieg der Eisernen. © Arne Dedert/dpa Unionfux: Dass wir in dieser Saison noch mal auf positive Rekordjagd gehen - wer hätte das gedacht? Gegen eine der Überraschungen der Spielzeit, den FC Heidenheim, könnte man den fünften Heimsieg in Serie klarmachen - das wäre eine neue Bestmarke (zumindest in der Bundesliga) und würde unsere wiedergewonnene und so wichtige Heimstärke unterstreichen. Denn der Schlüssel für den Klassenerhalt (und hier und da mehr) lag und liegt in der Alten Försterei: die nächsten beiden Spiele zu Hause gewinnen und die Monate der Sorge würden für diese Saison hinter uns liegen. Gegen Heidenheim hatten wir immer so unsere Schwierigkeiten, schon in Liga 2 und auch im Hinspiel können wir unsere Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und verlieren durch einen (zugegeben herausragenden) Freistoß mit 0:1. Doch in unserem Stadion sieht es da anders aus: zuletzt schlugen wir die Heidis im Pokal relativ locker mit 2:0 und auch das letzte Spiel in der Zweiten Liga zu Hause war ein Knaller - und sei es nur wegen des spektakulären Ausgleichs durch Gikiewicz per Kopf nach Vorlage von Andersson in der Nachspielzeit. Aber letztlich ist das alles Schnee von gestern. Ich muss zugeben, dass ich den Aufsteiger in letzter Minute als klaren Abstiegskandidaten gesehen habe, kaum Erstligaerfahrung, keine spektakulären Neuverpflichtungen vor dem Bundesligadebüt - aber das alles wird wett gemacht durch Kompaktheit und Kampfgeist und Mut und es ist nicht so, dass Heidenheim regelmäßig den Bus vorm Tor parkt: die haben immerhin schon zehn Tore als wir auf dem Konto. Erstaunlich, was man doch so alles erreichen kann, wenn’s taktisch und in der Truppe stimmt - aber wem erzähl ich das? Das haben wir ja mal aus dem Effeff beherrscht, wobei wir gerade wieder auf dem Weg dahin sind, gerade die letzten beiden Spiele waren ja ein Muster an Effektivität und unbändigem Kampfgeist und hinterließen weinerliche und zutiefst enttäuschte Gegner, die nicht verstehen konnte, wie ihre vermeintliche Überlegenheit in null Punkten enden konnte. Kriegen wir diesen Schneid auf den Platz und haben außerdem verinnerlicht, dass die Aufgabe keinen Deut leichter wird als zuletzt, dann sind weitere drei Punkte allemal drin. Die Sperren von Volland und Diogo Leite sind nicht von Vorteil, aber es steht hochkarätiger Ersatz bereit: Knoche beginnt wieder in der Innenverteidigung und Vertessen könnte in der Startelf stehen. Auf jeden Fall sollten wir ohne Wenn und Aber ab der ersten Minute klarmachen, wer Herr im Hause ist, Zaghaftigkeit ist keine gute Idee. Also: Geschichte schreiben und den fünften Heimsieg in Folge einfahren! Und es dürfte mal wieder, nach langer Zeit, ein Spiel ganz ohne Tennisbälle werden, denn die DFL hat die Investorenverhandlungen abgebrochen, die Ultras haben tatsächlich gewonnen. Ist zwar nicht so, dass es jetzt nichts mehr gäbe, weswegen die Fanszene zutiefst unzufrieden ist und die Sache mit den Bällen hat sich ja als ebenso simpel wie wirkungsvoll erwiesen. Nichtsdestotrotz stehen uns, bis auf Weiteres, relativ normale Fussballspiele bevor - wenn auch die S-Bahn in nächster Zeit zwischen Karlshorst und Rahnsdorf per Schienenersatzverkehr verkehrt und die Unterführung Hämmerlingstraße ist ebenfalls mal wieder dicht, was unweigerlich zeigt: irgendwas ist immer …

20. Februar: Wer hat Recht? Ultras oder Normalos?

Die Berliner Fans werfen mehrfach Tennisbälle aus Protest gegen die DFL aufs Spielfeld. © Jan-Philipp Strobel/dpa Icke: Schon seit längerer Zeit fliegen Tennisbälle und Schokolade auf den grünen Rasen. Warum eigentlich? Sind die Fußball-Ultras jetzt Schokoladevertilgende Tennisspieler? Oder steckt da Substanz dahinter? Jedes Wochenende das gleiche Theater. Spielunterbrechungen in vielen Stadien. Die Spieler kommen aus ihrem Rhythmus und die Muskeln werden kalt. Zehntausende müssen dumm rumstehen und warten. Auch wer zu Hause vor dem Fernseher wartet - hat keine Freude. Die längsten Unterbrechungen gab es bei Union. Da waren es knapp über 20 Minuten. Ein Wunder, dass es noch keine Spielabbrüche gab. Aber die werden kommen. Ganz sicher sogar. Sind die Proteste berechtigt? Jein. Auf der einen Seite ist die Forderung der Ultras in ganz Deutschland die Gleiche. Sie wollen keinen Einstieg von Investoren haben. Es wird befürchtet, dass diese dann Einfluss auf sportliche und/oder wirtschaftliche Dinge nehmen werden. Das halte ich zumindest für diskussionswürdig. Es kommt dann eben doch auf den Sponsor im Detail an. Sicherlich gibt es schwarze Schafe unter ihnen. Aber eben auch ordentliche Kaufleute, die einfach ihren Taschenrechner gut beherrschen und das Risiko zum Geld verdienen nicht scheuen. DFB und DFL betonen immer wieder, die 50+1-Regel bleibt. Somit wäre erst einmal keine Gefahr im Verzug. Aber so ganz Unrecht haben die Ultras natürlich nicht. Man schaue sich nur Herrn Hopp und sein Fußball-Konstrukt an. Er bekommt überall Extra-Würste und Sonder-Regelungen. Und so ganz zufällig ist (bzw. war) er auch Sponsor beim DFB (Premium-Partner). Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Fakten sind, Hopp gibt dem DFB Geld und dafür ändert der DFB seine Regeln extra für Hopp. Aber über Hopp wollten wir ja gar nicht reden, ihn nur als mahnendes Beispiel benennen. Ja die Ultras haben Gründe, sich gegen bestimmte Dinge zur Wehr zu setzen. Die Frage ist an dieser Stelle nur, ist dieser Protest mit diversen Spielunterbrechungen genau das richtige Mittel? Und da habe ich meine Zweifel. Die gleiche Situation hatten wir bei den Klimaklebern. Gute Gründe, aber schlechte Mittel. Eben weil beide Gruppen mit ihren "Kampf-Mitteln" Tausenden anderen Menschen (Normalos) Schaden zufügen. Und sei es nur, ihnen Zeit zu stehlen. Und es gibt noch eine Übereinstimmung, beide Gruppen denken mit Absolutheit, sie haben "die Weisheit mit Löffeln gegessen" und sie vertreten eine große Mehrheit. Dem ist wohl eher nicht so. Eine spannende Frage gilt es noch anzusprechen. Ultras und auch viele andere Fußball-Fans und hier schließe ich mich an, verlangen von der DFL eine Neu-Abstimmung. Die letzte Abstimmung endete mit einer Stimme Plus - für einen Investoren-Einstieg. War denn diese Abstimmung rechtens? Und dazu kann man klar und deutlich "nein" sagen. Wer den Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96 – Martin Kind – als Freund hat, der braucht eigentlich keine Feinde mehr. Hannover 96 hat seinem Mehrheitsgesellschafter bei der Wahl einen klaren Auftrag erteilt, mit "nein" zu stimmen. Trotzdem gab es nach der geheimen (warum eigentlich?) Abstimmung plötzlich eine Stimme im Plus. Kind weigert sich auch, zu berichten, wie er gestimmt hat. Trotz harter Attacken von Hannover 96, dem Fanvertreter Thomas Kessen und Gegenwind aus fast allen Stadien in Deutschland. Kind schweigt. Und wer seine früheren Meinungen zur 50+1-Regel und zu Investoren beim Fußball im Allgemeinen kennt – der hat nicht nur berechtigte Zweifel an seiner Loyalität, sondern weiß es ziemlich sicher. Wahrscheinlich wird es eine Neuabstimmung ohne geheime Wahl geben. Anders kommen DFB und DFL aus dieser Nummer gar nicht mehr raus. Die schlussendlich entscheidende Frage ist, ergibt die Abstimmung wieder ein "ja"… hört dann der Protest auf oder geht er weiter? Vergangene Nacht verstarb Andy Brehme mit erst 63 Jahren. Einer der Helden unserer Jugend. Die Einschläge in 2024 sind mir zu viele. Ruhe in Frieden und ein kräftiges Eisern nach oben…