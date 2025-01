Vater (80) soll Porno-Bilder von seiner Tochter (3) gemacht haben

Der rüstige Rentner (80) aus dem Osterzgebirge soll ekelhafte Fotos von seiner kleinen Tochter gemacht haben. © Simone Lauritz

Das 2019 geborene Mädchen lebt bei der Kindesmutter. Der Vater hatte regelmäßig Umgang mit der Tochter. Im Herbst 2022, so die Anklage weiter, fertigte er in seiner Garage im Osterzgebirge sieben pornografische Bilder des entkleideten Kleinkindes an. Eines der Fotos sandte er an die Mutter des Mädchens.

Doch der Prozess war schon nach kurzer Zeit vorbei. Denn der Richter ordnete Nachermittlungen an. "Es haben sich neue Umstände ergeben", so der Jurist, nachdem für einige Minuten nicht öffentlich verhandelt wurde.

Und die sind offenbar nicht entlastend für den Angeklagten. Im Gegenteil. "Möglicherweise ergibt sich ein anderer Strafrahmen", so der Richter weiter.

Bisher bewertete die Justiz die Anklage mit einem Strafrahmen von mindestens sechs Monaten pro Tat. Die Ergebnisse der Nachermittlungen könnten aber eine Straferwartung von mindestens zwei Jahren pro Tat ergeben.