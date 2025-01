"26 Tage Hölle": Vater entdeckt entführte Tochter auf einem Boot!

Emmarae Gervasi (14) wurde 26 Tage lang vermisst, bevor sie sicher gefunden wurde. © Screenshot/Facebook/@Frank Gervasi

Die 14-jährige Emmarae Gervasi verschwand am 9. Dezember aus ihrem Zuhause in New York (USA), nachdem sie in ein unbekanntes Auto gestiegen war. Ganze 26 Tage lang war sie verschwunden.

Wie die The Sun berichtete, begann ihr verzweifelter Vater, Frank Gervasi, sofort mit der Suche nach seiner Tochter.

Rund 24 Stunden nach ihrem Verschwinden tauchten Überwachungsaufnahmen auf, die Emmarae zeigten: Sie lief verzweifelt von Tür zu Tür, offenbar in der Hoffnung, Hilfe zu finden.

Es wird vermutet, dass sie zunächst in das Auto eines Bekannten gestiegen war und kurze Zeit später von einem Mann entführt wurde.

Frank gab bekannt, dass er eng mit der örtlichen Polizei zusammenarbeitete und "seinen eigenen Hinweisen nachging".

Am vergangenen Freitagnachmittag brachte ein anonymer Hinweis den Durchbruch: Emmarae wurde auf einem Boot vor der Küste der USA entdeckt. Ihr Vater zögerte nicht und kam noch vor der Polizei am Tatort an.

"Die Frau, die mir den Hinweis gab, hatte Angst, das Boot zu betreten", berichtete Frank.