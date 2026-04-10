Eindeutige Fotos aufgetaucht! Ist Porno-Star Lily Phillips etwa vergeben?

Melbourne (Australien) - Erotikdarstellerin Lily Phillips (24) mit einem Mann zu sehen, dürfte jetzt kein besonderer Anblick zu sein, wenn man bedenkt, dass die gebürtige Britin ihr Geld mit Erwachsenenfilmchen verdient. Allerdings deuten aktuelle Fotos darauf hin, dass der Mann an ihrer Seite eine größere Rolle in ihrem Leben spielen könnte. Ist die versaute Blondine etwa vergeben?

Auf seiner Instagram-Seite zeigt sich ein gewisser Sam aus Australien mit Erotikdarstellerin Lily Phillips (24). © Screenshot/Instagram/samslorach

Der Porno-Star lebt bereits seit einigen Monaten in Australien und hat dort offenbar auch sein Herz verloren!

Auf Instagram sieht man die 24-Jährige lachend mit einem tätowierten Mann, während er sie eng im Bikini umschlingt. Auf einem anderen Bild fotografierte sie den Fremden in traumhafter Strandkulisse vor ihr Richtung Meer laufen - und ihre Sandalen tragen.

Wenig später tauchten dann auch gemeinsame Fotos auf dem Profil eines gewissen Sam auf. Der ließ sich mit Lily Arm in Arm auf einer luxuriösen Jacht ablichten.

Auf seinem Account posiert er auch mit dem OnlyFans-Model Annie Knight, was auf einen gemeinsamen Freundeskreis mit Phillips deuten könnte.

Lily reagierte auf seine Fotos stets mit kleinen Liebesbekundungen, was die Gerüchteküche natürlich umso mehr brodeln lässt.