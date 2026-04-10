Eindeutige Fotos aufgetaucht! Ist Porno-Star Lily Phillips etwa vergeben?
Melbourne (Australien) - Erotikdarstellerin Lily Phillips (24) mit einem Mann zu sehen, dürfte jetzt kein besonderer Anblick zu sein, wenn man bedenkt, dass die gebürtige Britin ihr Geld mit Erwachsenenfilmchen verdient. Allerdings deuten aktuelle Fotos darauf hin, dass der Mann an ihrer Seite eine größere Rolle in ihrem Leben spielen könnte. Ist die versaute Blondine etwa vergeben?
Der Porno-Star lebt bereits seit einigen Monaten in Australien und hat dort offenbar auch sein Herz verloren!
Auf Instagram sieht man die 24-Jährige lachend mit einem tätowierten Mann, während er sie eng im Bikini umschlingt. Auf einem anderen Bild fotografierte sie den Fremden in traumhafter Strandkulisse vor ihr Richtung Meer laufen - und ihre Sandalen tragen.
Wenig später tauchten dann auch gemeinsame Fotos auf dem Profil eines gewissen Sam auf. Der ließ sich mit Lily Arm in Arm auf einer luxuriösen Jacht ablichten.
Auf seinem Account posiert er auch mit dem OnlyFans-Model Annie Knight, was auf einen gemeinsamen Freundeskreis mit Phillips deuten könnte.
Lily reagierte auf seine Fotos stets mit kleinen Liebesbekundungen, was die Gerüchteküche natürlich umso mehr brodeln lässt.
Gerüchteküche brodelt: Ist Lily Phillips in einer Beziehung?
Gegenüber Daily Star erklärte die 24-Jährige nun, dass sie seit ihrer Ankunft in Australien "einige besondere Menschen kennengelernt" hätte. Diese wären ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden.
"Ich möchte noch nicht mehr verraten, aber ich bin sehr, sehr glücklich und gespannt auf das, was kommt", so der Pornostar.
Die Britin, die mittlerweile Millionen mit ihren Sex-Videos gemacht hat, hatte in einem früheren "Q&A" verraten, dass sie davon träumt, später einmal "verheiratet und mit Kindern in einem schönen großen Haus auf dem Land" zu wohnen.
Erotische Inhalte wollte sie aber trotzdem weiterhin produzieren - wenn auch nicht mehr so oft.
Vielleicht hat sie jetzt in Down Under den richtigen Partner für ihre überraschend konservativen Zukunftspläne gefunden ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/X/@lilyphillip_s, Instagram/samslorach