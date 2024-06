Volt als Hamburgs neuer Shootingstar? Wieso die Partei bei der Gen Z der eigentliche Gewinner ist

Hamburg - Kaum zu übersehen, kamen Hamburgerinnen und Hamburger in den vergangenen Wochen sicherlich nicht nur einmal an einem lilafarbenen Schild mit weißer, plakatierender Schrift vorbei. Die Pro-Europa-Partei Volt warb mit einfachen Sprüchen wie "Sei kein Arschloch" oder "Für mehr Eis" - das hat vor allem bei den jungen Menschen gezogen.

Volt gilt als klare pro-europäische Partei und konnte mit ihrem Wahlprogramm vor alle bei jungen Hamburgerinnen und Hamburgern punkten. © Fabian Sommer/dpa

So sehr ganz Deutschland nach der Europawahl in Schwarz und Blau getränkt ist, so sehr hat eine "neue" Parteifarbe überrascht: Lila.

Die Kleinstpartei, die wie aus dem Nichts auf dem politischen Radar auftauchte, konnte bei der Europawahl 6 Prozent der Hamburger Stimmen holen und lässt sich deshalb auch in der Hansestadt als Shootingstar bezeichnen.

Und nicht nur das: Neben den Sitzen im EU-Parlament in Brüssel, erreichten sie in den Hamburger Bezirken Mitte, Altona, Eimsbüttel, Harburg und Nord überall über fünf Prozent, sodass die Lilanen ab sofort auch in den Bezirksversammlungen vertreten sein werden. Mit 6,1 Prozent erreichten sie im Bezirk Nord die meisten Stimmen der Wählerinnen und Wähler.

Besonders bei der jungen Wählerschaft ist die Kleinpartei auf große Zustimmung gestoßen. Betrachtet auf ganz Deutschland erreichten sie bei der Europawahl 9 Prozent aller Stimmen der 16- bis 24-Jährigen - unmittelbar hinter den Grünen mit nur noch 11 Prozent.

Betrachtet man die 17 Prozent, womit die Gen-Z die AfD gleichauf mit der Union auf Platz eins der Stimmen für das Europaparlament bugsierte, stößt Volt die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei mit diesem historischen Ergebnis vom Thron. Der Grund: Im Europaparlament sitzen Volt und Grüne zusammen in einer Fraktion, was bedeutet, dass die Stimmen beider addiert werden. Gemeinsam erreichen die Klimaschutz-Parteien also mehr und stürzen die AfD damit vom Thron.

Doch womit hat die proeuropäische Partei die Hamburgerinnen und Hamburger abgeholt und was grenzt sie beispielsweise trotzdem von den Grünen ab?